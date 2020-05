Ubisoft: Gratis-Geschichtstouren mit Assassin's Creed

Denise Bergert

Die Assassin's Creed Discovery Tour: Ancient Egypt und Discovery Tour: Ancient Greece stehen derzeit als Gratis-Download bereit.

Vergrößern Assassin's Creed Discovery Tour: Ancient Egypt und Discovery Tour: Ancient Greece gratis für PC. © Ubisoft

Im Rahmen der Aktion "Play Your Part, Play at Home" zur weltweiten Corona-Pandemie stellt Ubisoft in regelmäßigen Abständen kostenlose Spiele zum Download bereit. Vom 15. bis 21. Mai können PC-Besitzer in Geschichtstouren im alten Griechenland und in Ägypten eintauchen. PC-Besitzer mit einem Uplay-Account können sich über free.ubisoft.com die Discovery Tour: Ancient Egypt und die Discovery Tour: Ancient Greece kostenlos herunterladen.

Die virtuellen Touren basieren auf den Spielwelten von Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey. In der Discovery Tour: Ancient Greece reisen die Spieler durch 29 Regionen im alten Griechenland und entdecken mit fünf Touren aus den Bereichen Philosophie, berühmte Städte, tägliches Leben, Krieg und Mythen mehrere hundert Stationen, an denen sie etwas über die Geschichte des Landes erfahren.

In der Discovery Tour: Ancient Egypt können sich Nutzer frei in der Welt des Ptolemäischen Ägypten bewegen und dabei mehr über das Leben in der damaligen Zeit erfahren. Sie können die Pyramiden erklimmen oder eine Bootstour auf dem Nil unternehmen. Alternativ stehen 75 von Ägyptologen erstellten Guided-Touren zur Auswahl.