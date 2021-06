René Resch

Der Publisher Ubisoft wird neue Games, Serien, Filme und Spiele-Inhalte als Teil der digitalen E3 am 12. Juni 2021 zeigen.

Vergrößern Ubisoft Forward: Digitales Publisher-Event am 12. Juni 2021 © Ubisoft

Das bereits im Jahr 2020, aufgrund der Corona-Pandemie digital abgehaltene Publisher-Event "Ubisoft Forward" startet am 12. Juni 2021 in die nächste Runde. Hier möchte der Publisher Ubisoft Neuigkeiten zu kommenden Spiele-Titeln, Serien und Filmen gewähren. Das Event ist dabei Teil der digitalen E3 2021.

Neues Material zu "Rainbow Six Quarantine" & "Far Cry 6"

Die Pre-Show ab 20 Uhr soll dabei Neuigkeiten unter anderem zu "For Honor", "Trackmania", "The Crew 2", "Brawlhalla", "Watch Dogs: Legion" und weiteren Spielen bieten. Ab 21 Uhr beginnt dann das Hauptevent. Hier soll es dann Informationen zum kommenden "Rainbow Six Quarantine" geben. Zudem ist mit weiteren Trailer-Premieren und Gameplay-Teilen und neue Inhalte zu "Assassin's Creed Valhalla" und "Rainbow Six Siege" geben. Auch kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es neues Video-Material zu "Far Cry 6" geben wird.

Ab 22 Uhr beginnt dann die Post-Show mit Community-Briefings zu "Rainbow Six Siege" und die Siege-Entwickler erklären, wie sie den neuen Operator "Thunderbird" für die kommende Season entworfen haben.



Aber nicht nur Spiele sollen gezeigt werden. So soll es auch Einblicke in die kommende Apple-TV+-Serie "Mythic Quest" und dem bald erscheinenden Kinofilm "Werewolves Within" geben, die beide von "Ubisoft Film & Television" produziert werden.

Das Event kann über Ubisofts offiziellen Youtube-Kanal, via Twitch oder direkt über die offizielle Ubisoft-Event-Seite ubisoft.com/forward verfolgt werden.