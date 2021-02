René Resch

Laut Ubisoft handle es sich um ein "bahnbrechendes" Open-World-Game im Star-Wars-Universum, an dem aktuell die Division-Entwickler arbeiten.

Vergrößern Ubisoft: "Bahnbrechendes" Star-Wars-Spiel in der Entwicklung © Disney / Ubisoft

Erst im Januar hatte Disney angekündigt, die Marke "Lucasfilm Games" als Dachmarke für Star-Wars-Games zu etablieren. Mit der Erschaffung der Dachmarke wurde zudem gemutmaßt, dass sich damit auch die Exklusivrechte für Electronic Arts für Star-Wars-Spiele erledigt haben. Was sich im Nachhinein bewahrheitet hat, denn Lucasfilm bestätigte eine Zusammenarbeit mit Ubisoft. Nun sind weitere Details bekannt geworden.



Wie VCG berichtet, hat nun der EA-Konkurrent Ubisoft ein "bahnbrechendes" Star-Wars-Game angekündigt. Dabei soll es sich um ein Open-World-Spiel handeln, das sich in einer "frühen Entwicklungsphase" befindet und vom "The Division"-Entwickler Massive Entertainment entwickelt wird. Damit ist zum ersten Mal seit acht Jahren ein Spiel bei einem anderen Unternehmen außerhalb von EA in Arbeit.

Ubisofts Star-Wars-Game: etwas noch nie dagewesenes

Ubisoft-CEO Yves Guillemot gab zum Spiel ein paar Details preis:

"Wir befinden uns in einem frühen Stadium der Entwicklung des Star-Wars-Spiels. Das Projekt wird von unserem Massive-Studio geleitet, das das Beste aus seiner Spitzentechnologie, einschließlich der Snowdrop-Engine, machen wird, um ein bahnbrechendes Star-Wars-Abenteuer zu liefern" , behauptete er.

"Die Star-Wars-Galaxie ist eine unglaubliche Quelle der Motivation für unsere Teams, innovativ zu sein und die Grenzen unseres Mediums zu erweitern. Neue Welten, Charaktere und Geschichten zu erschaffen, die zu einem dauerhaften Teil der Star-Wars-Lore werden, ist eine unglaubliche Chance für uns, und wir freuen uns, dass unser Ubisoft Massive-Studio eng mit Lucasfilm Games zusammenarbeitet, um ein originelles Star-Wars-Abenteuer zu erschaffen, das sich von allem unterscheidet, was bisher gemacht wurde."



Erscheinungsdatum wohl nicht vor 2023

Laut EA-Angaben handele es sich bei dem Star-Wars-Exklusivvertrag um einen 10-Jahres-Deal. Unterschrieben wurde der Vertrag 2013, was bedeuten würde, dass Ubisoft-Game könnte erst ab 2023 erscheinen. Auch dazu wurde der CEO befragt, antwortete darauf allerdings etwas ausweichend:

"Wir haben kein spezifisches Datum genannt", sagte Ubisofts Chief Financial Officer Frederick Duguet. "Das Spiel befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung, daher müssen wir noch ein wenig warten, bevor wir mehr über den Zeitpunkt sagen können."

Passend dazu: Kultmarke Lucasfilms Games kehrt zurück