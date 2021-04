USA sorgen sich vor China-Satellit mit Greifarm

Michael Söldner

Ein Roboter mit Greifarm aus China versetzt das US Space Command in Sorge. Als Reaktion fordert man mehr Budget.

Vergrößern Der Weltraum könnte in Zukunft ein Kriegsschauplatz werden. © nasa.gov

Im Rahmen einer Anhörung vor dem US-Senat haben Vertreter des US-Militärs um zusätzliche finanzielle Mittel gebeten, um auf ein neues Bedrohungsszenario reagieren zu können. Das US-Verteidigungsministerium sehe sich mit einem Ausbau des Waffenarsenals im Weltraum durch Länder wie China oder Russland konfrontiert. Der US-Space-Command-General James Dickinson sieht Chinas Vorstöße zum Bau von Ortungs- und Kommunikationssystemen für seine Weltraumkräfte als besorgniserregend an. Dazu kommen unterschiedliche Anti-Satellitenwaffen. Auch Russland würde am Ausbau der Waffensysteme für den Weltraumeinsatz arbeiten. Besonderes Interesse gelte dabei einem von China entwickelten System, mit dem Satelliten anderer Länder zerstört werden können. Dazu gehört auch der Satellite Shijian-17, der mit einem Greifarm ausgestattet ist. Damit könnten Satelliten anderer Länder aus der Umlaufbahn gedrängt oder direkt zerstört werden. Am Boden errichte China zudem Lasersysteme, die einem ähnlichen Zweck dienen könnten.

China hingegen beteuert, dass es sich bei Shijian-17 nur um einen experimentellen Kommunikations- und Übertragungssatelliten handle. Anstatt andere Satelliten zu zerstören, soll das Projekt mit elektrischem Antrieb Weltraummüll orten und einsammeln. Im Falle von Russland rechnet das US Space Command mit einer mobilen Bodenrakete, die Satelliten in niedriger Umlaufbahn zerstören könnte. Die Raketen ließen sich nach Ansicht der USA und Großbritannien sogar in Satelliten integrieren und so im Weltraum nutzen. Die Bedrohung lauere aber nicht nur im Weltraum: Vor wenigen Monaten kam eine Kongress-Analyse zu der Einschätzung, dass sich China und Russland künftig auf virtuelle Angriffe konzentrieren würden, um etwa durch Malware-Attacken die Systeme anderer Länder zu stören.

