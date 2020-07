USA prüft Bann für chinesische Social-Media-Apps wie TikTok und Co.

René Resch

Die USA prüfen derzeit einen Bann für chinesische Social-Media-Apps wie z.B. TikTok. Indien hat diesen Schritt bereits vollzogen.

Vergrößern USA prüft Bann für chinesische Apps wie TikTok und Co. © TikTok

Die USA prüfen derzeit einen Bann gegen chinesische Social-Media-Apps, darunter fiele auch die äußerst beliebte App TikTok. Das sagte der US-Außenminister Mike Pompeo in einem Interview, wie CNN Business berichtete.

Pompeo gab an, dass die USA diese Sache „sehr ernst nehmen“. Auf die Frage ob die USA ein Verbot chinesischer Social-Media-Anwendungen „insbesondere von TikTok“ in Erwägung ziehen sollten, antwortete Pompeo: „In Anbetracht chinesischer Apps auf Mobilfunkgeräten der Bevölkerung kann ich Ihnen versichern, dass die USA diese Sache ordentlich angehen werden […] Er spreche zwar nicht für den Präsidenten, aber das ist etwas was wir derzeit prüfen“. Der US-Außenminister sagte zudem, dass Leute Apps wie TikTok nur herunterladen sollten, „wenn Sie Ihre privaten Informationen in den Händen der kommunistischen Partei Chinas sehen wollen“.

TikTok geriet bereits letztes Jahr ins Fadenkreuz der US-Regierung. Auch damals warf man dem Unternehmen Spionage vor. Mehr zuden damaligen Anschuldigungen lesen Sie hier:

Spionage-Vorwürfe: US-Regierung prüft Video-App TikTok

TikTok kontert den Aussagen Pompeos

TikTok stellt sich gegen derlei Aussagen: „TikTok wird von einem amerikanischen CEO geleitet, mit Hunderten von Mitarbeitern und wichtigen Führungskräften in den Bereichen Sicherheit, Produkt- und Öffentlichkeits-Vorschriften hier in den USA“, sagte ein Sprecher von TikTok in einer Erklärung im Anschluss an Pompeos Kommentare. „Nichts ist dem Unternehmen wichtiger, als die Förderung einer sicheren und geschützten App-Erfahrung für unsere Nutzer. Wir haben niemals Benutzerdaten an die chinesische Regierung weitergegeben und würden dies auch nicht tun, wenn wir dazu aufgefordert würden“.

Indien sperrt TikTok und andere chinesische Apps bereits

Aber nicht nur die USA gehen auf Konfrontationskurs mit China. Indien hat seit Kurzem einen Bann für chinesische Apps wie TikTok ausgesprochen, da diese „eine Bedrohung für die Souveränität und Integrität“ darstellen. Die Spannungen zwischen Indien und China sind nach einem Konflikt entlang der Himalaja-Grenze eskaliert.