Der US-Zoll hat sich damit gebrüstet, 2000 Airpods-Fälschungen beschlagnahmt zu haben. Dabei handelte es sich allerdings um Oneplus Buds.

US-Zoll hält Oneplus Buds für Airpods-Fälschungen

Die US-Zollbehörden leisteten sich kürzlich einen üblen Fauxpas. Vor zwei Wochen ging den Behörden der CBP (US Customs and Boarder Protection) ein vermeintlich dicker Fisch ins Netz. Die Behörden gaben an, rund 2000 gefälschte Apple Airpods am John-F.-Kennedy-Flughafen entdeckt zu haben und bezifferten den möglichen Schaden auf rund 400.000 US-Dollar.

Der wirkliche Warenwert der vermeintlich gefälschten Airpods liegt allerdings bei rund 158.000 US-Dollar, denn tatsächlich handelte es sich nicht um gefälschte Airpods sondern um Bluetooth-Buds von Oneplus. Diese sind zwar den Apple Airpods im Design ähnlich, aber schon an der Verpackung lassen sich die Oneplus Buds leicht von den Apple Airpods unterscheiden. Warum die Behörde von Fälschungen ausgegangen ist, bleibt dabei offen.

Witzig: Über ihren Fang waren die Behörden derart angetan, dass sie es kurzerhand offiziell per Tweet verkündeten. Oneplus USA antwortete auf den Tweet der US-Behörden mit einem lockeren „Hey, give those back!“ (Hey, gebt die zurück!) mit einem Smiley.

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Die Behörde verfasste sogar eine offizielle Pressemitteilung. Hier ein Auszug: „Das Abfangen dieser gefälschten Ohrstöpsel spiegelt die Wachsamkeit und das Engagement unserer CBP-Behörden für den täglichen Erfolg ihrer Missionen.“



Bis jetzt hat der US-Zoll seinen Fauxpas noch nicht eingeräumt. Gerade unter dem Twitter-Post amüsieren sich viele Nutzer über die Behörden des US-Zolls.