René Resch

Der Tiktok-Betreiber Bytedance ist mit Oracle und Walmart einen Deal eingegangen der den Verbleib in den USA sichert.

Vergrößern US-Tiktok durch Deal mit Oracle und Walmart gerettet, Trump gibt seinen Segen © Bytedance

Die Abschaltung von Tiktok in den USA konnte durch einen Deal mit Oracle und Walmart verhindert werden. So werde Oracle der „Trusted Technology Provider“ für Tiktok, Walmart wird ebenfalls Partner. Allerdings ist dabei noch unklar welche Rolle Walmart letztendlich einnimmt, hier ist lediglich von einer „kommerziellen Partnerschaft“ die Rede und das sich das Unternehmen an einer „vorbörslichen Finanzierungsrunde“ beteilige. Zudem wolle Bytedance den Hauptsitz von Tiktok Global in des USA ausbauen und so 25.000 Arbeitsplätze schaffen. US-Präsident Trump gab dem Deal aller Parteien seinen Segen.



Bytedance hat zum Deal ein offizielles Statement bereitgestellt:

„Wir freuen uns, dass der Vorschlag von TikTok, Oracle und Walmart die Sicherheitsbedenken der US-Regierung lösen und Fragen zur Zukunft von TikTok in den USA klären wird.

Als Partner dieses Vorschlags wird Oracle zu unserem vertrauenswürdigen Technologieanbieter, der für das Hosting aller US-Benutzerdaten und die Sicherung der zugehörigen Computersysteme verantwortlich ist, und stellt dabei sicher, dass die nationalen Sicherheitsanforderungen der USA vollständig erfüllt werden. Wir arbeiten derzeit auch mit Walmart an einer kommerziellen Partnerschaft. Beide Unternehmen werden sich an einer vorbörslichen Finanzierungsrunde von TikTok Global beteiligen, in der sie eine kumulative Beteiligung von bis zu 20% an dem Unternehmen übernehmen können. Wir werden auch den Hauptsitz von TikTok Global in den USA erhalten und ausbauen und gleichzeitig 25.000 Arbeitsplätze im ganzen Land schaffen.

TikTok hat die Herzen von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erobert, darunter 100 Millionen Amerikaner, weil es ein Zuhause für Unterhaltung, Verbindung und Ausdruck ist. Wir freuen uns, dass die Menschen, die ihre Kreativität auf TikTok in blühende Karrieren umgesetzt haben, die kleinen Unternehmen, die TikTok während der Pandemie nutzen, um Kunden zu erreichen, und die Familien, die durch unsere Plattform Freude und Verbindung gefunden haben, TikTok noch viele Jahre lang nutzen können.

Unser Team arbeitet unermüdlich daran, eine sichere und integrative Plattform bereitzustellen, und wir freuen uns, dass wir unserer erstaunlich vielfältigen und kreativen Gemeinschaft auch weiterhin dienen können„.