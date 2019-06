US-Regierung erweitert Sanktionen gegen chinesische Supercomputer-Firmen

Denise Bergert

Die Trump-Administration hat mehrere chinesische Supercomputer-Unternehmen auf die schwarze Liste gesetzt.

Vergrößern Die US-Regierung setzt das AMD-Joint-Venture THATIC auf die schwarze Liste. © AMD

Die USA liefern sich seit mehreren Monaten einen Handelsstreit mit China. Wegen angeblicher Spionage-Befürchtungen hat die Trump-Administration eine schwarze Liste mit Unternehmen eingerichtet, die nur noch mit einer Genehmigung der US-Regierung Handel mit US-amerikanischen Unternehmen treiben dürfen. Die USA wollen damit unter anderem verhindern, dass chinesische Unternehmen Bauteile aus US-amerikanischer Produktion kaufen können oder ihre Produkte in den USA vertreiben. Der prominenteste Eintrag auf dieser Liste ist der chinesische Telekom-Ausrüster und Elektronik-Hersteller Huawei .

In dieser Woche hat die US-Regierung fünf weitere Unternehmen und Bildungseinrichtungen auf die schwarze Liste gesetzt . Sie stammen alle aus der Supercomputer-Branche, viele von ihnen finden sich in der Top-500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer. Auf der Liste landet unter anderem THATIC, ein Joint-Venture, das Chip-Hersteller AMD 2016 mit der chinesischen Regierung gründete, um x86-Chips in China zu lizenzieren. Einen weiteren Listen-Eintrag stellt das Wuxi Jiangnan Institut für Computertechnologie dar. Die Forschungseinrichtung gehöre laut der US-Regierung der Volksbefreiungsarmee und unterstütze die Modernisierung des chinesischen Militärs.