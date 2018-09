US-Polizei jagt Erfinder der 3D-Drucker-Waffe

Ein Richter hat die Verhaftung des Erfinders der 3D-Drucker-Waffe "The Liberator" angeordnet. Es geht um Kindesmissbrauch.

Vergrößern US-Polizei fahndet derzeit nach Cody Wilson

Cody Wilson, der Erfinder der 3D-Drucker-Waffe "The Liberator" und Chef der Non-Profit-Organisation Defense Distributed, sorgt wieder für Schlagzeilen. Dieses Mal allerdings für äußerst negative. Erst im Juli stritt er mit der US-Regierung über die Veröffentlichung der Pläne für die 3D-Drucker-Waffe. Ein US-Richter in Texas hat nun die Verhaftung von Wilson angeordnet. Der Anklage zufolge, soll sich Cody Wilson über ein "Sugar Daddy"-Portal mit einem 16-jährigen Mädchen getroffen und dann in einem Hotel Geschlechtsverkehr gehabt haben, wofür er dem Mädchen 500 US-Dollar zahlte. In Texas gilt der Sex mit Jugendlichen unter 17 Jahren als Straftat. Wilson konnte über ein Überwachungsvideo des Hotels identifiziert werden. Ein US-Reporter hat in einem Tweet den Haftbefehl gegen Wilson veröffentlicht.



A very detailed affidavit for arrest warrant in Travis County, Texas, alleges 3D printed gun blueprints maker Cody Wilson met a 17-year-old girl through https://t.co/05fQkknZiI, and they had sex in an Austin hotel. pic.twitter.com/pK8aTt6haH — Steve Dorsey (@steve_dorsey) 19. September 2018

Die Polizei-Behörde von Austin (Texas) hat in einer Video-Pressekonferenz die Vorwürfe bestätigt. Wilson wurde zuletzt in Taiwan gesichtet und befindet sich nun offenbar auf der Flucht. Er wollte eigentlich zurückfliegen, trat aber den Flug nicht an. Der US Marshals Service hat mittlerweile auch eine öffentliche Fahndung nach Wilson mit einem "Wanted"-Plakat eingeleitet.