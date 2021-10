US-Navy-Seite streamt Age-of-Empires-Partien - der Grund

Panagiotis Kolokythas

Eine offizielle Navy-Seite liefert aktuell keine Informationen zu einem Zerstörer. Stattdessen streamt jemand ein Spiel.

Vergrößern Internet-Pirat kapert US-Navy-Seite und streamt Age-of-Empires-Partien

Was macht man, wenn es einem gelungen ist, die offizielle Facebook-Seite der US-Navy zum Zerstörer USS Kidd zu übernehmen? Das hat sich offenbar auch ein Internet-Pirat gefragt, dem dies gelungen ist. Seine Entscheidung: Er zeigt über die entführte Seite seit einigen Tagen Partien in "Age of Empires" aus dem Jahre 1997 im Live-Stream. Die Navy hat gegenüber US-Medien bestätigt, dass sie aktuell nicht mehr die Kontrolle über diese Facebook-Seite besitzt. Diese Seite ist dem Zerstörer der Fletcher-Klasse USS KIDD (DDG-100) gewidmet. Man habe den Facebook-Support bereits kontaktiert und arbeite an einer Lösung. Aktuell ist die Facebook-Seite immer noch durch den Entführer entstellt. Unklar ist, wieso die Rückeroberung so lange dauert.



Der Internet-Pirat kaperte die Facebook-Seite bereits am vergangenen Sonntag und es folgten dann mehrere Live-Streams von Age-of-Empires-Partien. Bisher waren es sechs Streams, der letzte am 4. Oktober.





Wer genau dahinter steckt, lässt sich bisher nicht sagen. Den Kommentatoren der Live-Streams ist bisher nur aufgefallen, dass sich die Person nicht besonders geschickt beim Spielen von "Age of Empires" anstellt. "Dieser Typ ist großartig, aber er kommt nicht aus der Steinzeit heraus", witzelt einer der Zuschauer. Es könnte sich auch um einen jüngeren Piraten handeln, darauf deuten zumindest seine Kommentare im Stream hin. Gegenüber seinen Zuschauern meldet sich die Person jedenfalls mit Äußerungen wie "fffff", "hi guys", "hahaha" oder "play game".