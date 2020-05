Hans-Christian Dirscherl

Ein Schiff der US-Kriegsmarine hat eine Flugdrohne mit einem Laser abgeschossen. Zwei kurze Videos zeigen den Abschuss.

Vergrößern US-Kriegsschiff schießt Drohne mit Laser ab © U.S. Navy

Die US-Armee erprobt schon seit einigen Jahren Laser als Waffensystem, beispielsweise zur Drohnenabwehr. Jetzt teilte die US-Kriegsmarine mit, dass ein aktueller Abschussversuch mit einem Laser erfolgreich verlaufen sei.

Die USS Portland (LPD 27) ist ein sogenanntes Amphibious-Transport-Dock-Schiff, es transportiert normalerweise also Landungstruppen samt deren Gerät und auch Hubschrauber. Doch die USS Portland verwendet die US-Marine zur Erprobung ihrer Laserwaffe. Auf der Portland ist also ein mächtiger Laser stationiert.



Dieser Laser hat am 16. Mai 2020 eine unbemannte Flugdrohne abgeschossen. Bei der Waffe handelt es sich um einen Solid-State-Laser/Festkörperlaser, genauer gesagt um den Technology Maturation Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) MK 2 MOD 0. Den LWSD hat Northrup Grumman entwickelt, das komplette System bauten NSWC Dahlgren and Port Hueneme auf der Portland auf.



Die Laserwaffe ist offensichtlich noch von der Einsatzreife entfernt, die derzeitigen Tests gegen Flugdrohnen und kleine Schiffe dienen deren Erprobung bei der Abwehr kleinerer angreifender Objekte wie eben Drohnen. Diese beiden Videoclips sollen den jüngsten Einsatz zeigen: Video 1 und Video 2. Das Bild zu dieser Meldung stammt aus dem ersten Video.

So richtig voran scheinen die USA mit ihrer Laserwaffe aber nicht zu kommen. Bereits im Jahr 2017 berichtete die US-Marine über den erfolgreichen Abschuss einer Drohne durch einen Laser von einem Kriegsschiff aus: US-Kriegsschiff schießt Flugdrohne mit Laserstrahl ab. Was nun beim Versuch auf der Portland anders oder besser als 2017 gewesen sein soll, sagen die US-Militärs nicht. Bereits 2017 hieß es, dass die Laserkanone von nun an jederzeit im scharfen Einsatz feuern könne. Vermutlich wollten die USA damit nur den Iran einschüchtern. Denn die Erprobung fand damals im Persischen Golf statt.



