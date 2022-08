US-Armee testet Laser auf Radpanzer zur Drohnenabwehr

Denise Bergert

Mit einem 50-Kilowatt-Laser, der auf einem Radpanzer montiert wird, will die US-Armee künftig Drohnen abwehren.

Vergrößern Die DE M-SHORAD wir auf einem Stryker-Panzer montiert. © U.S. Army

Die US-Armee hat in dieser Woche im Rahmen des Raketenabwehrsymposium in Huntsville, Kalifornien neue Details zu den Plänen zur Drohnenabwehr bekannt gegeben . So hat die Armee mit der Directed Energy-Maneuver Short-Range Air Defense (DE M-SHORAD) eine Laserwaffe entwickelt, die auf Stryker-Radschützenpanzern montiert werden kann. Bei der Waffe handelt es sich um einen 50-Kilowatt-Laser, der im Kamp gegen Drohnen, Raketen, Mörser und Artillerie eingesetzt werden kann.

Laserwaffen gegen Drohnen

Bei mehreren Schießübungen konnte die Laserwaffe bereits getestet werden. Nach einigen Startschwierigkeiten, war sie schließlich in der Lage, Mörsergeschosse zu verfolgen und auszuschalten. An einer kleineren Version des Lasers arbeitet die US-Armee derzeit mit dem Projekt Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL). Hier kommt ein 20-Kilowatt-Laser zum Einsatz, der durch seine geringere Größe auf kleinen Truppentransportern montiert werden kann. Soldaten könnten sich damit gegen kleinere Drohnen zur Wehr setzen. Gegen Raketen, Artillerie und Mörser kann der kleinere Laser jedoch nichts ausrichten. Die Verteidigung gegen Drohnen wird laut der US-Armee immer wichtiger. In den vergangenen Jahren sei die Bedrohung durch Billig-Drohnen mit gesteigerter Effektivität beim Abwurf von Munition auf Ziele stark angestiegen.