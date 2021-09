UEFA Champions League: Hier sehen Sie Bayern gegen Barcelona live

René Resch

Wir erklären, wo Sie alle Spiele der UEFA Champions League auf legale Weise teilweise gratis sehen können.

Seit der aktuellen Saison 2021/22 wird die UEFA Champions League nicht mehr auf Sky übertragen. Die Rechte liegen nun fast komplett bei DAZN und Amazon, wobei DAZN den Mammutteil der Spiele übertragen wird. Neben DAZN und Amazon sowie dem Endspiel, das auch vom ZDF übertragen wird, können einige Spiele zum Teil auch über günstige VPN-Abos kostenlos im Free-TV aus dem Ausland angesehen werden. Welche Mannschaften wann spielen und wo diese Spiele übertragen werden, erfahren Sie in diesem Artikel.



Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag: Bayern gegen Barcelona Das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona wird nicht im Free-TV übertragen. In Deutschland wird das Spiel auf Amazon Prime Video laufen. Anpfiff in Barcelona ist am Dienstag, den 14. September 2021 um 21:00 Uhr im Camp Nou. Amazon Prime jetzt 30 Tage kostenlos testen

Über ein VPN kann man Spiele gratis streamen, wenn sie im ausländischen Free-TV gezeigt werden. Alle Übertragungen aus den verschiedenen Ländern finden Sie auf der offiziellen UEFA-Seite: Sender, die die UEFA Champions League live übertragen Jetzt den günstigen VPN von Cyberghost sichern

Alle Spiele des 1. Spieltages der Gruppenphase

# Spiel: Zu sehen auf: Di., 14.09. 18:45 Uhr FC Sevilla : RB Salzburg DAZN Di., 14.09. 18:45 Uhr Young Boys : Manchester United DAZN Di., 14.09. 21:00 Uhr OSC Lille : VFL Wolfsburg DAZN Di., 14.09. 21:00 Uhr FC Villarreal : Atalanta Bergamo DAZN Di., 14.09. 21:00 Uhr FC Chelsea : Zenit St. Petersburg DAZN Di., 14.09. 21:00 Uhr Malmö FF : Juventus Turin DAZN Di., 14.09. 21:00 Uhr FC Barcelona : FC Bayern Amazon Prime Di., 14.09. 21:00 Uhr Dynamo Kiew : Benfica Lissabon DAZN Mi., 15.09. 18:45 Uhr Beşiktaş : Borussia Dortmund DAZN Mi., 15.09. 18:45 Uhr Sheriff Tiraspol : Donezk DAZN Mi., 15.09. 21:00 Uhr Inter Mailand : Real Madrid DAZN, ServusTV Mi., 15.09. 21:00 Uhr Atlético Madrid : FC Porto DAZN Mi., 15.09. 21:00 Uhr FC Brügge : PSG DAZN Mi., 15.09. 21:00 Uhr FC Liverpool : AC Milan DAZN Mi., 15.09. 21:00 Uhr Manchester City : RB Leipzig DAZN Mi., 15.09. 21:00 Uhr Sporting Lissabon : Ajax DAZN

Hier sehen Sie die UEFA Champions League offiziell in Deutschland

Nach 21 Jahren, wird der Pay-TV-Sender Sky vorerst keine Fußballspiele der europäischen Königsklasse mehr übertragen. Den Großteil der Spiele sehen Sie in Deutschland offiziell nun über den Sport-Streamingdienst DAZN. Dabei zeigt DAZN alle Mittwochsspiele und bis auf eine Partie pro Woche, auch alle Dienstagsspiele ab den Play-offs. Das jeweilige Topspiel am Dienstag wird ab der aktuellen Saison vom CL-Neueinsteiger Amazon Prime Video gezeigt – der Versandriese ergatterte die Rechte an 16 Partien. Auch das ist neu: Die Endspiele werden parallel zu DAZN auch im ZDF übertragen – unabhängig von der Beteiligung einer deutschen Mannschaft.

Die UEFA Champions League und weiterer Fußball bei DAZN: Zu dem erweiterten Angebot von DAZN kommt auf Abonnenten eine Preiserhöhung zu. Bisher kostete eine Mitgliedschaft bisher 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr, die neuen Preise belaufen sich auf 14,99 Euro monatlich oder 149,99 Euro jährlich. Bei DAZN haben Sie wie bei Amazon-Prime noch bis zum 30. September 2021 die Möglichkeit eine 30-tägige kostenlose Testphase zu starten.

Neben der UEFA Champions League sehen Sie bei DAZN noch viele weitere Sport-Übertragungen wie etwa Teile der Bundesliga. Zur Saison 2021/22 hat der Streaminganbieter das Angebot weiter erweitert. Wurden bislang insgesamt "nur" 40 Spiele am Freitag- und Montagabend sowie die frühen Sonntagspartien übertragen, werden es ab dieser Saison 106 Begegnungen sein, die im Live-Stream und TV auf DAZN zu sehen sind. Die Bundesliga am Freitag und Sonntag läuft dann bis auf drei Partien ausnahmslos bei DAZN und nicht mehr im Free-TV oder bei anderen Pay-TV-Sendern.

Die UEFA Champions League bei Amazon Prime: Das Topspiel am Dienstag sehen Sie, wie bereits angesprochen auf Amazon Prime Video. Amazon-Kunden mit einer Prime-Mitgliedschaft sehen diese Spiele im Rahmen ihrer Mitgliedschaft ohne Aufpreis. Interessierte haben die Möglichkeit, die Mitgliedschaft für 30 Tage kostenlos zu testen. Ansonsten kostet die Prime-Mitgliedschaft bei Amazon 7,99 Euro im Monat oder 69 Euro im Jahr.

Für den kompletten Jahrespreis von mindestens 218,99 Euro für die Kombination der Jahresabos von Amazon Prime und DAZN verpassen Sie so kein Spiel der UEFA Champions League mehr. Daneben lockt das DAZN-Angebot Fußballbegeisterte mit weiteren Sport-Übertragungen wie der UEFA Champions League der Frauen, Teile der Bundesliga, der spanischen Liga, der Copa del Rey der US-amerikanischen MLS und weiteren Ereignissen.



Günstiger sehen Sie Spiele nur mit einem VPN

Die Rechte für die UEFA Champions League sind recht kostspielig. So werden die Spiele fast ausschließlich gegen eine Bezahlung zu sehen sein. Es gibt aber auch Ausnahmen, diese benötigen allerdings bezüglich des umfangreichen Geo-Blockings der CL den Umweg über ein VPN.

Einige Spiele wird es im Ausland auch im Free-TV zu sehen geben. Etwa werden sieben Spiele pro Saison auf den Schweizer Sendern 3+ und TV24 übertragen. Und auch der österreichische Sender Servus TV zeigt rund 33 Spiele aus der Champions League, der Europa League sowie der neu gegründeten Europa Conference League im Free-TV. Und natürlich zeigen noch etliche weitere Länder die Spiele der Champions League, welche das genau sind, kann in der offiziellen Liste der UEFA nachgesehen werden.



Durch eine Ländersperre können wir diese Übertragungen, etwa über Livestreams, leider nicht ohne Weiteres sehen. Mit einem VPN - wie den von Cyberghost - können Sie diese Ländersperre leicht umgehen und sich so deutlich Kosten sparen.

Weitere Vorteile: Mit einem VPN von Cyberghost profitieren Sie von dedizierten Streaming-Servern, über 7000 Servern in 90 Ländern, unbegrenzte Bandbreite, Logging-Daten Ihrer Aktivitäten werden nicht gespeichert, 27/7-Live-Support und Sie können den VPN auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen. Unterstützt werden etwa Apple- und Android-Smartphones, Windows, MacOS, Linux, Browser wie Chrome und Firefox, aber auch Android-TV, Apple-TV & Amazons FireTV. Und das Beste: VPNs gibt es, je nach Anbieter und ausgewähltem Abo, teilweise schon ab 2 Euro im Monat.

Alle Gruppen und Mannschaften

Die Auslosung der Gruppen ist dabei schon vollzogen. Die Gruppen A - H beinhalten je vier Mannschaften. Alle 8 Gruppen sowie die 32 teilnehmenden Mannschaften hier für Sie in der Übersicht:



Gruppe A FC Brügge Manchester City Paris Saint-Germain RB Leipzig Gruppe B AC Milan Atlético Madrid FC Liverpool FC Porto Gruppe C Ajax Amsterdam Beşiktaş Istanbul Borussia Dortmund Sporting Lisabon Gruppe D Inter Mailand Real Madrid Schachtar Donezk Sheriff Tiraspol Gruppe E FC Barcelona FC Bayern München Benfica Lissabon Dynamo Kiew Gruppe F Atalanta Bergamo Manchester United FC Villarreal BSC Young Boys Gruppe G OSC Lille RB Salzburg FC Sevilla VFL Wolfsburg Gruppe H FC Chelsea Juventus Turin Malmö FF Zenit St. Petersburg

In der UEFA Champions League fällt die deutsche Beteiligung zum Start der Saison auf vier Mannschaften. Darunter der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie der VFL Wolfsburg. Und auch unsere Nachbarn aus Österreich und der Schweiz haben Mannschaften im Rennen. Aus Österreich ist das RB Salzburg und aus der Schweiz die BSC Young Boys aus Bern.