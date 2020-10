Twitter löscht Todeswünsche für Trump

Hans-Christian Dirscherl

Twitter geht gegen Tweets vor, die Donald Trump öffentlich den Tod wünschen.

Twitter geht gegen Tweets vor, die dem an Covid-19 erkrankten US-Präsidenten Donald Trump den Tod wünschen. Solche „Todeswünsche“ auf Twitter führen aber nicht automatisch zur Sperrung des betreffenden Twitternutzers, wie The Verge berichtet .



Wer also sinngemäß tweetet, dass er Donald Trump den Tod wünscht, dessen Tweet löscht Twitter. Der Twitternutzer, der diesen unfreundlichen Wunsch getweetet hat, wird aber nicht gesperrt und darf weiter Twitter nutzen. Anfangs waren widersprüchlich Meldungen in den US-Medien dazu aufgetaucht , ob Twitter den Nutzern nach einem derartigen Tweet sogar die Schreibrechte nehmen würde. Doch das hat Twitter mittlerweile dementiert.



Twitter will aber nicht nur Tweets löschen, die Donald Trump den Tod wünschen, sondern auch entsprechende Kommentare von Twitternutzern unterhalb von anderen Tweets entfernen . Mit anderen Worten: Twitter geht gegen alle Arten von Todeswünschen für den erkrankten US-Präsidenten vor.



Twitter wird aber nicht gegen jeden einzelnen Tweet vorgehen, der gegen Trump gerichtet ist. Stattdessen will das US-Unternehmen die Tweets priorisieren. Vor allem solche Tweets würden entfernt, die konkreten Schaden anrichten könnten.



Für das Vorgehen braucht Twitter allerdings keine speziellen oder neuen Regelungen, sondern das entspricht ohnehin den für Twitterinhalten geltenden Regeln . Twitter verbietet generell Äußerungen, die einzelnen Menschen oder Gruppen von Menschen Verletzungen, Krankheit oder Tod androhen. Das muss keineswegs zwangsläufig mit Donald Trump oder mit Covid-19 in Verbindung stehen. Ein Satz wie „Ich wünsche dir Krebs und dass du daran stirbst“ wäre demnach ebenso verboten.

