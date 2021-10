Twitter führt „soft block“ für nervige Nutzer ein

Denise Bergert

Mit dem neuen Feature können Twitter-Nutzer störende Follower entfernen, anstatt sie zu blockieren.

Vergrößern Twitter bekommt eine neue Funktion. © Twitter

Twitter liefert sein neues „soft block“-Feature nach einer Testphase nun für alle Nutzer der Web-Version des Micro-Blogging-Dienstes aus. Der sogenannte „soft block“ ermöglicht es Twitter-Nutzern, nervige Follower einfach zu entfernen, anstatt sie zu blockieren.

Um die Funktion zu nutzen, müssen Nutzer in ihrem Twitter-Profil zu ihren Followern navigieren. In der Follower-Übersicht erscheint nun neben jedem Nutzer ein „Follow“-Button sowie ein Drei-Punkte-Symbol, welches zu weiteren Optionen führt. Hier versteckt sich das neue Feature hinter der Bezeichnung „diesen Follower entfernen“. Ein Klick darauf löscht den Nutzer aus der Liste der Follower. Der betroffene Nutzer wird über die Änderung jedoch nicht informiert.

Im Gegensatz zur Blockieren-Funktion können Nutzer, die per „soft block“ entfernt wurden, immer noch Tweets sehen und Kontakt per Direct Message aufnehmen. Lediglich in ihrem Feed tauchen die Tweets nicht mehr auf. Sie können dem Twitter-Nutzer, der sie aus seiner Follower-Liste entfernt hat, jedoch erneut folgen. Mit der neuen Funktion will Twitter seinen Nutzern mehr Kontrolle über den Dienst geben und Hetze sowie Belästigung eindämmen. Im September begann der Dienst zudem mit dem Test eines neuen Safety Modus , der missbräuchliche Konten vorübergehend automatisch sperrt. Wann dieses Feature ausgeliefert wird, ist allerdings noch unklar.