Twitter-Algorithmus bevorzugt junge, schöne und hellhäutige Gesichter

Denise Bergert

Twitter hat die Ergebnisse seines Bug-Bounty-Programms zum Aufspüren von rassistischen Tendenzen in seinen Algorithmen veröffentlicht.

Vergrößern Twitter will seine Algorithmen verbessern. © Twitter

Im März deaktivierte der Micro-Blogging-Dienst Twitter sein Tools zum automatischen Zuschnitt von Bildern. Der Grund: Ein Twitter-Nutzer fand bei einem Experiment heraus, dass der Algorithmus hellhäutige Gesichter dunkelhäutigen Gesichtern vorzieht. Daraufhin startete Twitter ein Bug-Bounty-Programm, in dessen Rahmen weitere rassistische Tendenzen in den Twitter-Algorithmen aufgespürt werden sollten. Als Belohnung winkten Geldprämien.

Die aktuellen Ergebnisse des Wettbewerbs bestätigen die diskriminierenden Eigenschaften der Twitter-Algorithmen. So fand Bogdan Kulynych heraus, dass der Twitter-Algorithmus für das Beschneiden von Vorschaubildern schlanke, junge Frauen mit reiner und heller Haut bevorzugt. Dafür gewann er den mit 3.500 US-Dollar dotierten ersten Preis in der Bug-Bounty-Challenge. Weitere Nutzer entdeckten, dass der Algorithmus auch Menschen mit grauen oder weißen Haaren benachteiligt und englische Sprache auf Bildern arabischen Schriftzeichen vorzieht. Twitter zeigt sich dankbar für die Ergebnisse und gelobt in Zukunft Besserung. Der Micro-Blogging-Dienst wolle sich all seine Algorithmen genauer anschauen und sie künftig frei von Vorurteilen halten.