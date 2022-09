René Resch

Twitch stellt für Online-Casinos und Casino-Streamer härtere Regelungen auf, die bereits ab dem 18.10. in Kraft treten sollen.

Vergrößern Twitch geht stärker gegen Online-Casinos & Casino-Streamer vor.

Die Streaming-Plattform Twitch reagiert nun auf die massive Kritik an Casino- und Glücksspiel-Streams und deren Promotion. Deshalb soll es jetzt neue Regelungen geben, die Einzelheiten sind dabei allerdings noch nicht ausführlich seitens Twitch erläutert worden. Wie Twitch per Twitter bekannt gab, sollen die neuen Regelungen jedoch bereits ab 18. Oktober in Kraft treten.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Übersetzung: "Glücksspielinhalte auf Twitch sind ein großes Diskussionsthema in der Community und ein Thema, das wir seit unserer letzten Aktualisierung der Richtlinien in diesem Bereich im Auge behalten. Heute möchten wir euch über unsere Pläne informieren. Wir verbieten zwar das Teilen von Links oder Empfehlungscodes zu allen Seiten, die Spielautomaten, Roulette oder Würfelspiele anbieten, haben jedoch festgestellt, dass einige Leute diese Regeln umgehen und unsere Gemeinschaft potenziellem Schaden aussetzen.

Daher werden wir am 18. Oktober unsere Richtlinien aktualisieren, um das Streaming von Glücksspielseiten mit Spielautomaten, Roulette oder Würfelspielen, die weder in den USA noch in anderen Ländern einen ausreichenden Verbraucherschutz bieten, verbieten. Zu diesen Webseiten gehören Stake.com, Rollbit.com, Duelbits.com und Roobet.com. Es ist jedoch möglich, dass wir im Laufe der Zeit weitere Seiten identifizieren.

Wir werden weiterhin Websites zulassen, die sich auf Sportwetten, Fantasy-Sport und Poker konzentrieren."

Weitere Einzelheiten zu den neuen Regelungen, sowie die aktualisierten Community-Regeln, möchte die Streaming-Plattform noch vor dem Inkrafttreten am 18. Oktober 2022 bekannt geben.

