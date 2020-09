Denise Bergert

Twitch erlaubt nun allen Nutzern, eine Watch Partie mit Filmen und Serien von Amazon Prime Video abzuhalten.

Vergrößern Twitch-Watch-Parties mit Amazon Prime Video sind nun für alle Kanal-Betreiber möglich. © Twitch

Twitch liefert sein neues Watch-Party-Feature in dieser Woche für alle Nutzer weltweit aus . Die Funktion ermöglicht es Twitch-Kanal-Betreibern, mit all ihren Followern eine Watch Party zu veranstalten. Für das gemeinsame Anschauen von Filmen oder TV-Serien mit der Twitch-Community steht die gesamte Bibliothek von Amazon Prime Video zur Verfügung. Voraussetzung für alle Zuschauer ist ein Amazon-Prime-Abo und die Verfügbarkeit des Films oder der TV-Serie in ihrer Region.

Und so geht's:

Fügen Sie die Watch Party Quick Action zu Ihrem Stream Manager hinzu Verbinden Sie Watch Parties mit ihrem Prime- oder Prime-Video-Account Wählen Sie einen Film oder eine TV-Serie, die Sie mit ihrer Community anschauen möchten Gehen Sie mit Webcam und Mikrofon live Starten Sie die Watch Party mit Ihrer Community

Wie bei einem Gaming-Stream ist der Film oder TV-Serie in einem großen Fenster auf Twitch zu sehen. Rechts oben in der Ansicht wird die Webcam des Streamers eingeblendet und darunter können sich alle Zuschauer im Stream-Chat unterhalten. Obwohl viele Prime-Inhalte weltweit verfügbar sind, könnte es in den einzelnen Ländern zu Problemen mit den Lizenzen kommen. So ist etwa Star Trek: Picard in Großbritannien über Amazon Prime Video verfügbar, jedoch leider nicht in den USA.