Twitch-Streamer "Ludwig" seit Tagen live - Ende nicht in Sicht

Der bekannte Twitch-Streamer "Ludwig" streamt seit mehreren Tagen einen Live-Abo-Marathon. Ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Der bekannte Twitch-Streamer Ludwig Ahgren ist bereits seit dem 14. März durchgehend live auf der Streaming-Plattform online. Grund für den Streaming-Marathon: Jedes Mal, wenn jemand seinen Kanal abonniert will der Streamer 10 Sekunden zu der verbleibenden Zeit hinzu, die er plant, live zu bleiben.

"Ludwig" ist dabei einer der beliebtesten Streamer auf Twitch und hat, zum Zeitpunkt des Artikels, rund 1,8 Millionen Abonnenten. So ist davon auszugehen, dass der Streamer noch einige Stunden bzw. Tage vor sich hat (aktuell 59 Stunden). Als er sich gestern im Stream schlafen legte, war dieser sogar aktueller Top-Streamer.

In der Zeit, in der er wach ist, spielt er verschiedene Games mit Freunden oder reagiert auf verschiedene Videos von anderes Streamern oder YouTuber. In der Zeit, in der er schläft, versorgen seine Mods die Community mit verschiedenen Videos.

Abo-Marathons sind nicht verboten

Abo-Marathons sind auf Twitch nicht verboten. Wie die Plattform dem Medium The Verge mitgeteilt hat: "Unsere Community-Richtlinien verbieten es nicht, während des Streams zu schlafen, aber wir erwarten von Streamern, dass sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass ihr Stream und ihr Chat überwacht und betreut werden" , schrieb ein Sprecher. Das ist durch die Mods des Streamers gegeben, zudem begibt sich der Streamer auch nicht in gesundheitliche Gefahr, da er zwischendurch auch schläft.

