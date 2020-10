Twitch Soundtrack: Lizenzfreie Musik für Streamer

Denise Bergert

Mit Soundtrack By Twitch veröffentlicht Twitch ein neues Tool für Streamer, die ihre Übertragungen mit Musik unterlegen wollen.

Vergrößern Soundtrack By Twitch startet in die Beta-Phase. © Twitch

Wer seinen Twitch-Stream mit Musik unterlegen will oder Spiele streamt, die einen lizenzierten Soundtrack haben, bekommt schnell Probleme mit den Rechte-Inhabern. Videos müssen in diesen Fällen oft wieder offline genommen werden. Twitch hat sich mit seinem neuen Creator-Tool eine Lösung überlegt. Soundtrack By Twitch ist eine rechtefreie Musik-Datenbank, die zahlreiche Tracks und Songs bietet, die Streamer in ihre Übertragungen integrieren können.

Soundtrack By Twitch wirkt auf den ersten Blick wie Spotify. Nutzer finden hier kuratierte Playlisten oder können nach Genre auswählen. Unter den teilnehmenden Künstlern zählen unter anderem "Above & Beyond", "mxmtoon", "Porter Robinson", "RAC", "SwuM", "Claude Von Stroke", "Cloudchord" und "Chrome Sparks". Das Tool befindet sich derzeit noch in der Beta-Phase und ist mit OBS Studio v26.0 kompatibel. Support für Twitch Studio und Streamlabs OBS ist ebenfalls geplant. Interessierte Streamer können sich auf der offiziellen Website auf eine Warteliste setzen lassen . Beta-Zugänge werden dann in Kürze per E-Mail verschickt.