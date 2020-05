Twitch Roulette findet einsame Streamer

Denise Bergert

Die Web-Plattform Twitch Roulette verbindet Zuschauer und Streamer mit wenigen bis gar keinen Zuschauern.

Vergrößern Twitch Roulette hilft Streamern ohne Zuschauer. © Twitch

Die Streaming-Plattform Twitch wird von den Streamern dominiert, die täglich mehrere tausend Zuschauer unterhalten. Doch ähnlich wie bei YouTube gibt es noch viele andere Streamer, die regelmäßig eine Übertragung starten, dabei aber nur wenige bis gar keine Zuschauer haben. Ihnen will der neue Web-Dienst Twitch Roulette eine Chance geben.

Auf twitchroulette.net findet sich lediglich eine Auswahlbox, in der sich Nutzer ein Spiel aussuchen können, zu dem sie einen Stream auf Twitch sehen möchten. Anschließend fehlt nur noch der Klick auf den „Spin The Wheel“-Button. Nun sucht Twitch Roulette nur nach Streamern, die gerade einen Twitch-Stream zum ausgewählten Spiel gestartet haben, dabei aber gar keine Zuschauer haben. Twitch Roulette präsentiert einen von ihnen als Suchergebnis. Nutzer können sich hier sofort auf seinen Livestream aufschalten und sich im Stream-Chat unterhalten. Gefällt der Twitch-Channel nicht, lädt der „Spin the Wheel“-Button am rechten oberen Bildschirmrand zu weiteren Zufallsfunden ein. Möglicherweise hilft Twitch Roulette ja dem ein oder anderen einsamen Streamer, mehr Zuschauer zu finden und Nutzern auf der Suche nach neuen interessanten Streamern.

