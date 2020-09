Twitch-Rekord: GPHustla streamt seit 1.000 Stunden

Denise Bergert

GPHustla hat einen neuen Twitch-Rekord aufgestellt. Seit Mitte August streamt er mittlerweile über 1.000 Stunden ohne Pause.

Vergrößern GPHustla hat einen neuen Twitch-Rekord aufgestellt. © Twitch

GPHustla hat auf der Game-Streaming-Plattform Twitch einen neuen Rekord aufgestellt . Der Nutzer will sich als erster 24/7-Streamer etablieren und zählt mittlerweile mehr als 1.000 Stunden. Alles begann Mitte August mit einem geplanten 24-Stunden-Stream, der sich schnell auf 30 Stunden ausweitete und dann auf 48 Stunden. GPHustla hat seinen Stream seit Mitte August nicht mehr beendet und überträgt 24 Stunden am Tag. Während seines Non-Stop-Streams spielt er unterschiedliche Titel aus mehreren Genres, schläft, duscht und erledigt seine Einkäufe.

GPHustla plant auch in nächster Zeit nicht, seinen Stream zu beenden. Ganz im Gegenteil, der Nutzer will seinen Stream so lange wie möglich aufrecht erhalten. Aktuell will er den Weltrekord aus dem Guinness Buch der Rekorde schlagen. Aktueller Rekordhalter ist Reecesy mit dem längsten Non-Stop-Stream von 200 Stunden. Es bleibt abzuwarten, ob so schnell ein anderer wird GPHustlas Rekord wird brechen können und wann der Nutzer tatsächlich auf den "Stopp"-Button drücken wird. Bis dahin dürfte es für andere Nutzer schwierig werden, seinen Rekord zu brechen.