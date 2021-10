Twitch-Quellcode als Teil eines massiven Leaks

Denise Bergert

Um den „Wettbewerb bei Online-Videostreamingdiensten“ zu fördern, hat ein Hacker den Quellcode von Twitch geleaked.

Vergrößern Ein Hacker hat den Quellcode von Twitch veröffentlicht. © Twitch

Im Forum 4chan wurde in dieser Woche ein 125 Gigabyte großer Torrent veröffentlicht, der unter anderem Quellcode der Streaming-Plattform Twitch beinhaltet. Der Leaker behauptet, mit der Veröffentlichung den „Wettbewerb im Bereich der Online-Videostreamingdienste“ fördern zu wollen.

Das Online-Magazin Video Games Chronicle hat sich das Datenpaket genauer angeschaut und bestätigt dessen Authentizität. So beinhaltet der Torrent unter anderem Informationen zu Creator-Auszahlungen von Twitch aus den vergangenen drei Jahren, sämtliche Details zu twitch.tv sowie Quellcode der Mobile-, Desktop- und Konsolen-Clients von Twitch. Im Paket finden sich außerdem Informationen zu einem bislang unveröffentlichten Steam-Konkurrenzprodukt der Amazon Game Studios, Daten zu Twitch-Tochterunternehmen wie IGDB und Curseforge sowie die Sicherheitstools von Twitch.

Der Hacker bezeichnet seinen Leak als „Teil 1“. Es ist also wahrscheinlich, dass er in Zukunft noch mehr interne Daten veröffentlichen könnte. An die Daten könnte der Hacker erst in dieser Woche gelangt sein. Twitch hat die Sicherheitslücke bereits bestätigt. Die Plattform sah sich in den vergangenen Wochen verstärkt mit Hasskommentaren konfrontiert. Weil die Betreiber gegen die Angriffe nicht ausreichend vorgingen, hatten sich zahlreiche Streamer im August einen Tag frei genommen, um zu protestieren.

Sicherheitsexperten raten Twitch-Nutzern im Zuge des Leaks ihr Passwort zu ändern und Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, für den Fall, dass ihre Login-Daten entwendet wurden. Eine offizielle Stellungnahme zum Leak seitens Twitch steht aktuell noch aus.