Twitch Prime feiert Prime Day mit Spiele-Geschenken

Alina Skirrat

Am 15. Juli fängt der Prime Day 2019 endlich an und dieses Jahr wird auch Twich Prime tolle Angebote für seine Nutzer anbieten.

Vergrößern Twitch Prime nimmt am Prime Day teil © Amazon

Amazon kündigte bereits viele Highlights für den diesjährigen Prime Day am 15. und 16. Juli 2019 an und es wird dieses Mal auch ein Prime Day Konzert mit den Fantastischen Vier und Clueso in München geben.



Amazon Prime Mitglieder sind auch gleichzeitig Twitch Prime Mitglieder: Und Twitch Prime wird kostenlose Inhalte für Apex Legends und EA Sports-Titel anbieten und Prime-Mitglieder mit Prominenten und Top-Streamern für den Twitch Prime Crown Cup in London und Las Vegas zusammenbringen.



Prime-Mitglieder weltweit haben ab dem 3.Juli die Möglichkeit, je einen exklusiven Legenden- und Waffen-Skin für Apex Legends freizuschalten. Im Juli und August werden drei weitere exklusive Skins für Apex Legends sowie weitere Inhalte für EA Sports-Title folgen. Um diese Inhalte zu beziehen, müssen Kunden ihr Twitch Prime Konto mit ihrem EA Konto verknüpfen.



Anlässlich des bevorstehenden Prime Days veranstaltet Twitch Prime zusätzlich zu den kostenlosen Inhalten am 13.Juli zwei Twitch Prime Crown Cup-Turniere in Las Vegas und London mit Stars, Top-Streamern und Prime-Mitgliedern, die live unter Twitch Prime ab 19 Uhr zu sehen sein werden.

Bei dem Turnier in London hat ein exklusives Publikum von Prime-Mitgliedern die Chance bei EA Sports Zwei-gegen-zwei Matches bekannter Sportler wie Fußballer Thierry Henry und Olympia-Gold Gewinner Sir Mo Farah zuzuschauen. Beim King-of-the-Hill Turnier in Las Vegas können die Prime-Mitglieder in der Apex Legends Arena die Musik von Star-Dj Dillon Francis und Musikproduzent Murda Beatz zu genießen.