Twitch Prime: Fünf Gratis-Spiele im Januar

Denise Bergert

Amazon-Prime-Kunden bekommen im Januar fünf kostenlose Spiele, wenn sie ihr Amazon-Konto mit Twitch verknüpfen.

Vergrößern Fünf Gratis-Spiele im Januar bei Twitch Prime. © Twitch Prime

Amazon beschenkt Prime-Kunden bei Twitch Prime im neuen Jahr mit stattlichen fünf Gratis-Spielen. Wer ein Amazon-Prime-Abo hat, muss sein Amazon-Konto dafür nur mit dem Spiele-Streaming-Dienst Twitch verknüpfen. So lange die Amazon-Prime-Mitgliedschaft läuft, kommen Nutzer so auch in den Genuss der Twitch-Prime-Vorteile wie kostenlose Spiele und In-Game-Loot, darunter Skins und Booster für unterschiedliche Titel.

Noch bis zum 3. Februar stehen bei Twitch Prime aktuell fünf PC-Spiele zum kostenlosen Download bereit, die Nutzer auch nach Ablauf ihrer Prime-Mitgliedschaft behalten dürfen. Zur Auswahl stehen das Smash‘em Up „Ape Out“. In dem farbenfrohen Musikspiel sind vor allem Rhythmusgefühl und eine schnelle Reaktion gefragt. „Enter the Gungeon“ ist ein Mix aus Shooter und Dungeon-Crawler in dem eine Heldengruppe nach einem Schatz sucht. In „Witcheye“ steuern Spieler ein Hexen-Auge durch unterschiedliche Jump‘n‘Run-Level. „Gato Roboto“ versetzt Spieler hingegen in die Rolle eines Mech-Kämpfers, der es mit Außerirdischen aufnehmen muss. Spaß für bis zu vier Spieler verspricht zu guter Letzt der Arcade-Titel „Heavon Ho“. Hier müssen sich die Mitstreiter geschickt durch die Level hangeln und einander vor dem Absturz bewahren.

