René Resch

Amazon Prime-Mitglieder können mit dem Twitch-Prime-Konto aktuell 12 Monate den Online-Dienst Nintendo Switch Online kostenlos abgreifen.

Vergrößern Twitch-Prime: 12 Monate Nintendo Switch Online kostenlos © Twitch

Amazon-Prime-Mitglieder, die auch gerne auf der Nintendo Switch spielen, können sich freuen. Aktuell gibt es bei Twitch-Prime 12 Monate lang den ansonsten kostenpflichtigen Onlinedienst Nintendo Switch Online kostenlos als Loot.

Wie bekomme ich die 12 kostenlosen Monate?

Als Amazon-Prime-Mitglied können Sie sich auf der Streaming-Plattform Twitch als Prime-Mitglied registrieren und sind somit zeitgleich Twitch-Prime-Mitglied. Bei Twitch Prime gibt es in verschiedenen Abständen sogenannten Loot. So gibt es hin und wieder kostenlose Spiele, exklusive Zusatzinhalte für verschiedene Spiele, Freimonate oder - wie nun in Kooperation mit Nintendo - 12 Monate kostenlosen Switch-Online-Zugang. Hierzu müssen Sie Ihren Twitch-Account, der bereits mit Ihrem Prime-Konto verknüpft ist, zusätzlich mit Ihrem Nintendo-Konto verknüpfen und können den Loot über den folgenden Link aktivieren: https://twitch.amazon.com/prime/loot/nintendo/

Aber aufgepasst: Es handelt sich hier um zwei Angebote, einmal 3 Monate und einmal 9 Monate. Die 9 Monate können Prime-Mitglieder erst 60 Tage nach dem Start des ersten Angebots abrufen.



So soll verhindert werden, dass Nicht-Prime-Mitglieder sich anmelden, 12 Monate Switch-Online abgreifen und direkt wieder kündigen. Vergessen Sie also nicht, nach den ersten 60 Tagen die 9 Monate zu aktivieren. Zudem sollten Sie, wenn Sie für den Dienst im Anschluss nicht bezahlen möchten, die automatische Verlängerung deaktivieren.

