Tudum: Großer Netflix-Event am 25.9. mit vielen Stars

Panagiotis Kolokythas

Netflix hat für den 25. September einen globalen Mega-Event für Film- und Serien-Fans angekündigt. Der Name des Events: Tudum.

Vergrößern Tudum: Der Netflix-Event findet am 25. September 2021 statt © Netflix

Am Samstag, dem 25. September startet um 18 Uhr deutscher Zeit der erste globale Netflix-Fan-Event "Tudum". Diesen hat Netflix jetzt angekündigt. Wer sich über den Namen wundert: "Tudum" ist zu hören, wenn man die Netflix-App startet. Der dreistündige Event wird per Live-Stream im Youtube-Kanal auf Netflix , Facebook und Twitch übertragen werden, also nicht auf der Netflix-Plattform selbst. In deutscher Sprache hier im Youtube-Kanal von Netflix Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Bei "Tudum" werden laut Angaben von Netflix die größten Stars und Schöpfer aus der ganzen Welt auf die virtuelle Bühne treten, um ihre Projekte vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit wird es auch viele "First-Looks" und Exklusivfilme geben. Ziel der Aktion sei es, die Netflix-Fans aus aller Welt zu unterhalten und zu ehren. Insgesamt wird es einen Ausblick auf über 70 Filme und Serien geben, darunter auch zu den neuen Staffeln von erfolgreichen Netflix-Serien wie Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa De Papel und Cobra Kai. Oder zu Filmen wie Red Notice, Don´t Look Up, Extraction, The Harder They Fall und The Old Guard.

Ein kleiner Ausblick auf das Programm findet sich auf der offiziellen Website. Bereits um 14 Uhr wird eine Pre-Show beginnen, in der koreanische und indische Titel und Anime-Inhalte präsentiert werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie ebenfalls auf der Tudum-Website.

