Trump gründet soziales Netzwerk gegen "Big-Tech-Tyrannei"

Panagiotis Kolokythas

Der frühere US-Präsident Trump will mit einem neuen sozialen Netzwerk die "Tyrannei" der großen IT-Unternehmen bekämpfen.

Vergrößern Das neue Projekt von Trump: Truth Social © a katz / Shutterstock.com

Seine Verbannung von allen großen sozialen Netzwerken hat der frühere US-Präsident Donald Trump noch immer nicht verkraftet. In einer Pressemitteilung hat er jetzt die Gründung des Unternehmens "Trump Media & Technology Group" (TMTG) verkündet, welches das neue soziale Netzwerk namens "Truth Social" betreiben wird.



Im US Apple App-Store ist die "Truth Social"-App bereits zur Vorbestellung erhältlich. Zum Beta-Test sollen dann im November 2021 die ersten Nutzer eingeladen werden. Für die Teilnahme an der Beta darf man sich auf der Website von "Truth Social" anmelden. Für das erste Quartal 2022 ist dann der offizielle Start für die Allgemeinheit geplant.

Mit "Truth Social" will Trump laut eigenen Angaben die "Tyrannei" der großen Technikunternehmen bekämpfen. "Wir leben in einer Welt, in der die Taliban auf Twitter präsent sind, während euer amerikanische Lieblingspräsident zum Schweigen gebracht wurde", erklärt Trump. TMTG plant auch ein kostenpflichtiges Angebot namens TMTG+. Hier, so Trump, soll es unter anderem ein Unterhaltungsprogramm, Nachrichten und Podcasts geben, die die Zuschauer nicht langweilen. Ein Seitenhieb auf die US-TV-Landschaft, mit der Trump auf Kriegsfuß steht.



Erst im Mai war Trump mit dem Blog "From The Desk of Donald J. Trump" ins Internet zurückgekehrt. Nur wenige Wochen später wurde das Projekt aber aufgrund mangelnden Erfolgs wieder eingestellt.