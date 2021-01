Trump beendet Amtszeit mit Youtube-Abschiedsrede

Panagiotis Kolokythas

Mit einer über Youtube verbreiteten Ansprache beendet US-Präsident Trump seine Amtszeit.

Vergrößern Trump veröffentlicht seine Abschiedsrede als US-Präsident auf Youtube

Stunden vor der Vereidigung von Joe Biden zum 46. Präsident der USA um 18 Uhr (Mittwochabend deutscher Zeit) hat der scheidende US-Präsident Donald J. Trump bereits seine Abschiedsrede an die Nation veröffentlicht. Das knapp 20 Minuten lange Video wurde über den Youtube-Kanal des Weißen Hauses veröffentlicht, wie das Weiße Haus auch in einem Tweet mitteilt.

An der Vereidigung von Joe Biden wird Trump nicht teilnehmen. Er soll das Weiße Haus auch bereits verlassen haben. In seiner Abschiedsrede an die Nation erwähnt Trump die jüngsten Ereignisse rund um die Erstürmung des Kapitols nicht. Auch die vielen Toten, die die USA aufgrund der Corona-Pandemie zu beklagen hat, werden nicht erwähnt. Stattdessen verweist der scheidende Präsident auf seine Erfolge, wie etwa die Entwicklung zweier Impfmittel gegen den Coronavirus. Er beklagt sich auch über die politische Zensur im Internet, ohne Facebook, Twitter & Co. namentlich zu nennen. Erwähnt wird auch die Gründung der US Space Force als neue Teilstreitkraft der US-Armee während seiner Amtszeit.



In den letzten Stunden begnadigte Trump zudem diverse Personen, wie das Weiße Haus mitteilt. Darunter auch Anthony Levandowski, der im vergangenen Jahr zugegeben hatte, in seiner Zeit als Google-Techniker diverse Daten über selbstfahrende Fahrzeuge von Google gestohlen zu haben. Er gründete dann ein eigenes Unternehmen, welches er an Uber verkaufte. Mit der Begnadigung entgeht Levandowski einer 18-monatigen Haftstrafe, die er nach seiner Verurteilung wegen der Corona-Pandemie zunächst nicht antreten musste. Zur Begnadigung teilt das Weiße Haus mit: "Mr. Levandowski hat einen hohen Preis für seine Handlungen bezahlt und plant, seine Talente dem öffentlichen Wohl zu widmen."



Seinen Twitter-Kanal hatte Trump bereits vor einigen Tagen nach dem Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol verloren. In dem Zusammenhang sperrte auch Youtube den Trump-Kanal bis mindestens zum 20. Januar 2021 , verlängerte jetzt aber die Sperrung nochmals um mindestens eine Woche.