Hans-Christian Dirscherl

Tesla schreibt das dritte Quartal in Folge Gewinn! Und das ist nicht der einzige Rekord, den Elon Musk zu feiern hat. Wir stellen die drei aktuellen Rekordmeldungen von Tesla vor.

Vergrößern Trotz Coronakrise: Tesla feiert mehrere Rekorde

Rekord 1: Tesla feiert einen neuen Rekord - das dritte Mal in Folge hat der Elektro-Auto-Pionier ein Geschäftsquartal mit Gewinn abgeschlossen. Genau 16 Millionen US-Dollar hat Tesla im ersten Quartal 2020 Gewinn gemacht. Bei rund 5,9 Milliarden US-Dollar Umsatz. Trotz der zeitweisen Schließung der Fabriken in den USA und in China hält Tesla an seinem Ziel fest im Jahr 2020 500.000 Fahrzeuge weltweit auszuliefern.

Im zweiten Quartal 2020 dürfte Tesla die Folgen der Coronakrise vermutlich aber doch noch zu spüren bekommen. Zwar hat Tesla seine Fabrik in China nach dem Corona-bedingten Shutdown wieder hochgefahren, doch das Stammwerk in den USA ist wegen der Coronakrise immer noch geschlossen.

Rekord 2: Mit dem Model Y, dessen Auslieferung im ersten Quartal 2020 gestartet ist, schaffte Tesla ein weiteres Novum: Erstmals verspätete sich der Start eines neues Tesla-Modells nicht, sondern wurde sogar vorgezogen.

Rekord 3: Tesla betont, dass das Model Y bereits Gewinne schreiben würde. Damit ist das Model Y das erste Tesla-Fahrzeug, das bereits im ersten Fertigungsquartal profitabel ist – ein weiterer Rekord. Das wird durch die Gleichteilpolitik möglich: Das Kompakt-SUV Model Y teilt sich viele Teile mit dem schon länger gefertigten Model 3, von 75 Prozent identischer Teile zwischen beiden Fahrzeugen spricht Tesla. Unseren Testbericht samt Testvideo des Model 3 finden Sie hier: Tesla Model 3 im Test + Video: Irrer Sprint, rasanter 15-Zöller und always online.

Außerdem würde Tesla einige der Produktionslinien des Model 3 auch für das Model Y nutzen, was ebenfalls Ressourcen und damit Geld spart.

Bei der geplanten deutschen Gigafactory in Brandenburg liegt Tesla im Plan.



Beim Tesla Semi Truck dagegen verschiebt Tesla den Auslieferungstermin auf 2021.

