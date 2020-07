Tropico 6 am Wochenende kostenlos auf Steam

Michael Söldner

An diesem Wochenende lässt sich das Aufbaustrategiespiel Tropico 6 völlig unverbindlich ausprobieren.

Vergrößern Tropico 6 kann am Wochenende völlig unverbindlich ausprobiert werden. © steampowered.com

Wer das bevorstehende Wochenende gern mit einem waschechten Aufbaustrategiespiel verbringen möchte, bekommt auf Steam eine kostenlose Möglichkeit dazu. Im Rahmen des Free Weekend gibt es bei Steam eine kostenlose Anspielmöglichkeit für das 2019 erschienene Spiel Tropico 6. Ab sofort bis zum 12. Juli, 22 Uhr, kann Tropico 6 auf Steam ohne zusätzliche Kosten und in vollem Umfang heruntergeladen und ausprobiert werden. Tropico 6 ist im Vergleich zu Anno 1800 deutlich humorvoller und abgedrehter: In der Uniform des berüchtigten El Presidente muss eine eigene Bananenrepublik errichtet werden. Ob dies mit Unterdrückung oder Touristenmassen erfolgt, bleibt dem Spieler überlassen. So wird Tropico 6 auch ein wenig zu einer Politik-Simulation.

Wenn das kostenlose Anspielen zusagt, kann Tropico 6 im Rahmen eines Sales mit 40 Prozent Rabatt erstanden werden. Anstelle von 50 Euro werden dann nur noch 30 Euro für das Aufbaustrategiespiel fällig. Der Rabatt gilt ebenfalls bis zum 12. Juli. Der Download von Tropico 6 bei Steam kann sofort gestartet werden. Dazu muss lediglich im Store die Schaltfläche „Spiel starten“ aktiviert werden. Dann startet der Download, der mit 16 GB noch recht klein ist. Die Anforderungen an den PC fallen mit 3-GHz-CPU, 8 GB RAM und 2-GB-Grafikkarte ebenfalls recht überschaubar aus.

