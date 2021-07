Trekking-E-Bikes bei Aldi für 1.149 Euro – ab 12. Juli

Peter Müller

Nächsten Montag fängt die Woche schon mal gut an: Ab acht Uhr hat Aldi Süd Trekking-E-Bikes für Damen und Herren im Angebot.

Vergrößern Für Damen und Herren unterschiedliche Rahmen, aber der gleiche Preis © Aldi

Ab Montag, 12. Juli bietet Aldi ab 8 Uhr das Prophete Trekking-E-Bike in Varianten für Damen und Herren jeweils zum Preis von 1.149 Euro an – solange der Vorrat reicht. Aldi Süd liefert bis vor die Haustür, respektive an die Bordsteinkante. Die Räder sind vormontiert, man muss nur die Pedale anschrauben und den Lenker ausrichten, dann kann es losgehen.

Prophete Trekking E-Bike Herren bei Aldi Süd (1149 Euro)

Prophete Trekking E-Bike Damen bei Aldi Süd (1149 Euro)

Beim Herrenrad ist die Höhe des mattschwarzen Rahmens (Diamant-Form) 52 Zentimeter, der Rahmen der Variante für Damen ist in Trapezform gehalten und 50 Zentimeter hoch, die Laufräder messen jeweils 28 Zoll. Der Hinterradmotor von Blaupunkt leistet 250 Watt und unterstützt die Tretbewegung bis 25 km/h.

Bauteile von Shimano, Motor von Bosch

Die Kettenschaltung ist eine Shimano Acera mit acht Gängen, hydraulische Scheibenbremsen des gleichen Herstellers sind verbaut. Der abnehmbare Akku soll eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern garantieren, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie sehr man die Unterstützung des Motors in Anspruch nimmt. Der Akku hat eine Kapazität von 461 kWh und wiegt 3,1 Kilogramm. Ladegerät und Multi-Tool für die Montage sind jeweils im Lieferumfang enthalten.



Wie bei Aldi üblich, kauft man die Katze im Sack, kann das Fahrrad also nicht vorher probe fahren. Es gibt aber ein Rückgaberecht für 60 Tage. Den Karton, in dem das Radl angeliefert wird, sollte man also tunlichst aufheben.

Das zulässige Gesamtgewicht gibt Aldi bei beiden Modellen mit 140 Kilogramm an, also auch stämmigere Fahrer passen noch mitsamt etwas Gepäck drauf. Aldi gibt zehn Jahre Garantie auf den Rahmen und drei Jahre auf Kleinteile (mit Ausnahmen von Verschleißteilen) sowie zwei Jahre Garantie auf den Akku. Reparaturen verspricht Aldi Süd beim Kunden zu Hause.