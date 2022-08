Trekking E-Bike Prophete bei Lidl 226 Euro günstiger

Ina Reiter

Im Lidl Onlineshop startet am 11.08. die große Radwoche „Ab aufs Rad“ - mit lohnenswerten Angeboten rund ums Fahrrad. Preistipp: Das Allrounder-E-Bike Prophete ist im Angebot für 1.399 Euro statt 1.625 Euro. Mehr Infos in diesem Beitrag.

Vergrößern Gutes Angebot bei Lidl: Das Trekking E-Bike Prophete mit leichtem Alurahmen. © Lidl

Update, 18.08. : Den Angebotspreis von 1.099 Euro gibt es inzwischen leider nicht mehr. Lidl hat den Preis erhöht auf 1.399 Euro für das E-Bike. Immer noch ein guter Preis: Die neue Ersparnis liegt bei 226 Euro.



Original-Beitrag:



Das E-Trekking-Bike Prophete ist ein echter Allrounder und für alle Arten von Strecken geeignet – sofern man nicht zu hohe sportliche Ansprüche hat. Das E-Bike ist praktisch für Wege in der Stadt, zur Arbeit und erweist sich auch bei längeren Touren auf dem Land als komfortabel. Lidl bietet das E-Bike von Prophete nun mit einem großem Preisvorteil an. Statt 1.624,95 Euro kostet das Bike 1.099 Euro. Sie sparen 32 Prozent bzw. 526 Euro zum UVP.

Das Prophete E-Bike Alu-Trekking ist in zwei Rahmenformen erhältlich: Einmal für Herren mit Diamantrahmen und eine Damenversion mit dem typischen Trapezrahmen (gleicher Preis). Die Radgröße und Rahmenhöhe sind bei beiden Varianten gleich.

Wie gut ist das Lidl-Angebot?

Im Preissegment von um die 1.000 Euro darf man normalerweise von einem E-Bike nicht allzu viel erwarten. Der Hersteller gibt für dieses Rad einen Normalpreis von ca. 1.600 Euro an – es befindet sich damit preislich in der Mittelklasse der E-Trekkingbikes. Sieht man sich jedoch die hochwertige Ausstattung an, die das Prophete mitbringt, dann sind sogar die 1.600 Euro durchaus fair angesetzt.

Angetrieben wird das E-Bike von einem Blaupunkt-Heckmotor; die 8-Gang-Kettenschaltung ist von Shimano; eine Federgabel von SUNTOUR sorgt für gute Stoßdämpfung. Zudem sorgt der Alu-Rahmen dafür, dass das Prophete vergleichsweise leicht ist. Und dabei ist es recht robust: Es trägt Fahrer (bzw. ein Gesamtgewicht) von bis zu 150 Kilogramm.

Idealo Preisvergleich: In anderen Online-Shops haben wir lediglich das Vorgängermodell Prophete Entdecker von 2020 entdeckt. Dieses ist ab 999 Euro (bei Alternate) zu bekommen und unterscheidet sich von dem Lidl-Modell durch beispielsweise eine andere Schaltung: Prophete Entdecker von 2020 ab 999 Euro

Radgröße: 28 Zoll

Rahmenhöhe: 50 / 52cm

Ausstattung nach StVZo: Ja

Rahmen: Aluminium

Fahrradständer: URSUS Hinterbauständer

Gepäckträger: Aus Aluminium

Elektrischer Strom: 10,4 Ah

Spannung: 36 Volt

Energie: 374,4 Wattstunden

Antrieb: Heckmotor

Schiebehilfe: Ja

Reichweite: max. 100 km (je nach Fahrweise)

Ladezeit: ca. 4,5 Stunden

Gewicht: ca. 25 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 kg

