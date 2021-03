René Resch

Der "Clone Wars"-Ableger "Star Wars: The Bad Batch" startet ab dem 4. Mai auf Disney+. Jetzt den Trailer zur Serie ansehen.

Vergrößern Trailer: "Star Wars: The Bad Batch" startet am 4. Mai © Disney+

Zum Star-Wars-Day am 4. Mai 2021 ("May the 4th", eine Anspielung auf das berühmte "May the force be with you", deutsch: "Möge die Macht mit dir sein") startet auf Disney+ die neue Serie "Star Wars: The Bad Batch". Disney hat zur kommenden Serie nun einen actiongeladenen Trailer veröffentlicht.

Disney Plus jetzt abonnieren

"Star Wars: The Bad Batch" ist ein animierterer "Clone Wars"-Ableger rund um die Kloneinheit 99, die in der 7. Staffel von "Star Wars: The Clone Wars" bereits einen kurzen Auftritt hatten. Die Klone Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair und Echo sind dabei keine normalen Klone, sondern bestechen durch Genmutationen und sind besonders fähig. Wie im Trailer bereits angeschnitten wird, kommt die Spezial-Truppe mit der Übernahme durch das Imperium alles andere als gut zurecht - durch ihre Aufmüpfigkeit geraten die fünf schnell in Schwierigkeiten.

Im Trailer dürfen sich Fans auch auf alte Bekannte freuen. Etwa die, auch aus "The Mandalorian" bekannte Elite-Söldnerin, "Fennec Shand" oder den berüchtigten imperialen Großmoff Tarkin - weitere bekannte Gesichter werden in der Serie sicherlich folgen.

Zum Auftakt am 4. Mai erwartet Fans einen 70-minütiges Special auf Disney+. Ab dem 7. Mai folgt dann immer freitags eine neue Episode.

Disney+ knackt 100 Millionen Abonnenten

Kürzlich konnte der beliebte Disney-Streaming-Dienst die Marke von 100 Millionen Abonnenten knacken. Durch den anhaltenden Erfolg des Streaming-Dienstes dürfen wir uns sicherlich noch über zahlreiche weitere Star-Wars-Serien freuen. Einige sind sogar schon in der Mache wie etwa die Obi-Wan-Serie, einen Rouge-One-Ableger, der Mandalorian-Spin-Off von Boba Fett oder die angekündigte Serie mit Fan-Favorit Ahsoka Tano.