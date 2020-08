Trade-In: Amazon zahlt für alte Echos, Kindles, Fire & Fire TVs

Hans-Christian Dirscherl

Ab sofort nimmt Amazon gebrauchte Echos, Kindles, Fire TVs und Fire-Tablets zurück und zahlt dafür den Restwert. Falls Sie gleich noch ein neues Gerät kaufen, gibt es zusätzlich 25% Rabatt. Die Details.

Vergrößern Trade-In: Amazon nimmt alte Echos, Kindles etc. gegen Bezahlung zurück

Das Trade-In Programm für Amazongeräte ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Im Rahmen des “Amazon Trade-In Programms für Amazon Devices“ können Kunden ihr gebrauchtes Amazon Device gegen einen Amazon.de-Geschenkgutschein eintauschen. Diesen Amazon-Geschenkgutschein können Sie beliebig auf Amazon einlösen.

Allerdings sähe es Amazon natürlich an liebsten, wenn Sie den Gutschein beim Kauf eines neuen Amazongerätes einlösen würden. Deshalb bietet Amazon Trade-In einen Aktionsrabatt von bis zu 25 Prozent für den Kauf eines neuen Geräts aus derselben Kategorie an. Falls Sie also zum Beispiel einen alten Echo abgeben, können Sie den Geschenkgutschein für den Kauf eines neuen Echos einlösen und bekommen auf den Kaufpreis noch 25 Prozent Rabatt.



Das Trade-In Programm gilt für ausgewählte Echo- und Fire-TV-Geräte, Fire-Tablets sowie Kindle eReader. Weitere Artikel sollen kontinuierlich hinzugefügt werden, wie Amazon erklärt. Wir haben einige Beispiele herausgesucht (alle von Amazon angebotenen Rücknahmepreise gelten für Geräte ohne erkennbare Mängel):

Vergrößern Kaum noch etwas zahlt Amazon für diesen Kindle Reader.

Vergrößern Immerhin 25 Euro zahlt Amazon für einen einwandfreien Echo Spot.

Vergrößern Für den Echo Plus der ersten Generation rechnet Amazon 20 Euro an.

So nehmen Sie am Trade-In Programm teil:

Auf www.amazon.de/trade-in ein berechtigtes Gerät auswählen. Zwei Fragen zum Zustand des Modells beantworten, um eine Schätzung des Eintauschwerts zu erhalten. Das Versandetikett ausdrucken und Gerät kostenlos einsenden. Sobald Amazon das Gerät erhalten und dessen Zustand überprüft hat, wird dem Amazon-Konto automatisch ein Amazon.de Geschenkgutschein in Höhe des geschätzten Werts des Geräts gutgeschrieben.



Kunden können auch die Amazon-App verwenden, um ein Gerät einzutauschen.



Bemerkenswert unkompliziert ist Amazons Angebot für den Fall, dass die Überprüfung des eingesandten Altartikels ergibt, dass er doch Mängel aufweist und deshalb der von Amazon versprochene Preis nicht gezahlt werden kann. Amazon nennt nämlich nicht nur vorab schon einen reduzierten Alternativpreis, sondern bietet als weitere Option auch das kostenlose Zurückschicken des eingesandten Altgerätes an. Dem Amazonkunden entstehen also in jedem Fall keine Kosten.

Das passiert mit den eingeschickten Altgeräten



Amazon testet das Gerät, um dessen Zustand zu bestimmen. Im Anschluss wird es bei Amazon Warehouse angeboten. Wenn sich ein Gerät nicht für den Wiederverkauf qualifiziert, recycelt es Amazon über einen zertifizierten Anbieter.



Das Amazon Trade-In Programm ist Teil von Amazon Second Chance.