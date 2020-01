Total Digital Sale im PlayStation Store gestartet

Michael Söldner

Im Rahmen einer neuen Rabattaktion bietet Sony viele Spiele für die Playstation 4 deutlich günstiger an.

Vergrößern Im Sale finden sich auch viele Spiele für Playstation VR. © playstation.com

Wer auf der Suche nach preiswerten Spielen für seine PS4 ist, sollte sich den neuen Sale namens Total Digital im Playstation Store anschauen. Auf knapp 300 Spiele gewährt Sony hohe Rabatte. Darunter befinden sich primär kleinere Indie-Games, doch auch ein paar Blockbuster. Lohnenswert ist beispielsweise das grafisch opulente Hellblade: Senua’s Sacrifice von Entwickler Ninja Theory. Anstelle von 30 Euro sind aktuell nur 15 Euro fällig. Auch empfehlenswert ist das Indie-Game Firewatch für 4 statt 20 Euro. Spaßige Unterhaltung bietet hingegen Overcooked für 7 statt 16 Euro. Fans storylastiger Spiele kommen mit Life is Strange: Before the Storm auf ihre Kosten. Die komplette Season kostet aktuell nur 3,49 Euro anstelle von 17 Euro.

Besitzer von Sonys VR-Brille PSVR sollten sich hingegen den kooperativ spielbaren Zombie-Shooter Arizona Sunshine anschauen. Das Spiel kostet aktuell nur 13,59 Euro anstelle von 40 Euro. Ulkig wird es hingegen im Surgeon Simulator: Experience Reality. Die blutigen Operationen in VR kosten aktuell nur 7 statt 20 Euro. Fans abgedrehter Sportarten sollten sich hingegen Rush VR für 12,49 Euro anstelle von 25 Euro anschauen. Darin fliegen alle Teilnehmer des Wettrennens in einem Fluganzug Richtung Tal. Das ungewöhnliche Pixel Ripped 1989 für 12,49 Euro statt 25 Euro versetzt den Spieler hingegen in die Zeit von Gameboy und Spielautomaten.

Total Digital Sale im Playstation Store anschauen