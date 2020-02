Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Der beliebte Datei-Manager Total Commander liegt in der neuen Version 9.50 vor. Mit vielen Neuerungen wie dem Dunkelmodus.

Vergrößern Total Commander 9.50: Datei-Manager jetzt mit Dunkelmodus

Christian Ghisler hat ein größeres Update für den Datei-Manager Total Commander veröffentlicht. Total Commander 9.50 bringt eine Fülle von Verbesserungen und neuen Funktionen.



Die Neuerungen und Verbesserungen betreffen die Benutzeroberfläche, Dateioperationen, FTP / Dateisystem-Plugins, das Mehrfach-Umbenenntool, die Suche und weitere Funktionen des Datei-Managers. So bringt Total Commander 9.50 einen Dunkelmodus für Windows-Betriebssysteme ab Windows XP, den Total Commander aber erst ab der im Herbst 2018 erschienenen Version 1809 in vollem Umfang unterstützt. Ebenfalls neu ist die Anzeige von bis zu drei angeschlossenen USB-Geräten ohne Laufwerksbuchstaben (zum Beispiel für Tablets) auch in der Laufwerksbuttonbar. Zahlreiche Verbesserungen betreffen zudem die Darstellung der Verzeichnisse. Beim Mehrfach-Umbenenntool gibt es neue Platzhalter.



Sie finden das deutschsprachige Changelog hier. Noch ausführlicher sind die englischprachigen Release Notes.



Total Commander 9.50 ist ein Dateimanager im Norton-Commander-Stil. Er hat viele Zusatzfunktionen, zum Beispiel packt und entpackt er Zip-Archive, synchronisiert Verzeichnisse (inklusive den Unterverzeichnissen) und bietet diverse FTP-Funktionen. Total Commander unterstützt mehrere Sprachen.



Das Update auf Total Commander 9.50 ist für alle registrierten Benutzer gratis (auch für Besitzer des deutlich älteren Windows Commander). Installieren Sie einfach die neue Version über die vorhandene Vollversion.



Bei Total Commander (Publisher: Christian Ghisler) handelt es sich um Shareware. Zu Testzwecken dürfen Sie den Dateimanager für die Dauer von 30 Tagen unter die Lupe nehmen. Die Vollversion schlägt mit 37 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zu Buche. Sie können Total Commander hier kaufen. Für Studenten gibt es einen Preisnachlass.

Download: Total Commander 9.50