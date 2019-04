Hans-Christian Dirscherl

Christian Ghisler hat für den beliebten Datei-Manager Total Commander eine neue Version veröffentlicht. Total Commander 9.22a korrigiert einige Fehler der Vorgängerversion.

Vergrößern Total Commander 9.22a: Datei-Manager bekommt Fehlerkorrekturen

Christian Ghisler, der Entwickler des Datei-Managers Total Commander, hat mit Version 9.22a ein Bugfix-Release veröffentlicht. Total Commander 9.22a bringt aber keine neuen Funktionen.



Ghisler hat beispielsweise einen Fehler beseitigt, der zu Abstürzen in Zusammenhang mit ZIP-Archiven führten konnte. Außerdem beseitigte der Entwickler Fehler bei der Namensgebung für neue Ordner in Verbindung mit ZIP-Archiven. Ebenso sollen nun mehrere Fehler in Tabs in Total Commander beseitigt sein. Über alle Fehlerkorrekturen informiert das englischsprachige Changelog.



30 Tage gratis testen: Bei Total Commander handelt es sich um Shareware. Zu Testzwecken dürfen Sie den Dateimanager für die Dauer von 30 Tagen unter die Lupe nehmen. Die Vollversion schlägt mit 37 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer zu Buche. Für Windows-Power-Nutzer ist das gut angelegtes Geld.

Das Update ist für alle registrierten Benutzer gratis (auch für Benutzer des älteren Windows Commander). Installieren Sie einfach die neue Version über die vorhandene registrierte Version.



Download: Total Commander 9.22a



Kurzüberblick: Zu den wichtigsten Eigenschaften von Total Commander gehören die beiden nebeneinander angezeigten Dateifenster, was den Umgang mit Dateien deutlich erleichtert. Hinzu kommen so praktische Funktionen wie eine erweiterte Suche, die integrierte Unterstützung für alle gängigen Dateiformate, ein eingebauter FTP-Client, ein Mehrfach-Umbenenntool, eine Kommandozeile zum schnellen Starten von Programmen und die Möglichkeit, die Oberfläche von Total Commander ganz nach den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Geschmack anzupassen.



Tipp: Für den Total Commander gibt es kostenlose Addons, die den Funktionsumfang erweitern.