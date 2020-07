Torchlight 2: Neues Gratis-Spiel im Epic Games Store

Michael Söldner

Im Epic Games Store wartet mit Torchlight 2 ein echter Dauerbrenner und Pflichttitel für Mehrspieler-Fans.

Vergrößern Epic verschenkt aktuell mit Torchlight 2 einen echten Dauerbrenner. © epicgames.com

Mit kostenlosen Spielen will Epic seinen Spiele-Shop Epic Games Store bei Spielern bekannter machen. Nachdem es kürzlich mit Killing Floor 2, Lifeless Planet und The Escapists 2 schon drei ordentliche Spiele gab, legt Epic nun mit Torchlight 2 nach. Das Spiel kann ab heute kostenlos im Epic Games Store heruntergeladen und dauerhaft behalten werden. Torchlight 2 hat zwar schon fast acht Jahre auf dem Buckel, kann jedoch auf Steam auf eine Langfristwertung von 94 Prozent zurückblicken. Die knapp 26.000 Nutzer-Reviews kommen entsprechend zu dem Ergebnis, dass der Titel auch heute noch begeistern kann.

Bei Torchlight 2 handelt es sich um ein Action-Rollenspiel mit Strategie-Elementen. Die Level, Feinde und auch die Beute werden zufallsgeneriert erstellt. Entsprechend erwartet Spieler bei jedem Durchgang ein neues Erlebnis. Noch spannender wird Torchlight 2 durch den Mehrspieler-Modus über das Internet oder im heimischen LAN. Bis zu sechs Teilnehmer können sich gemeinsam in die Schlacht um Loot stürzen. An den eigenen Rechner stellt Torchlight 2 aufgrund seines Alters nur sehr geringe Anforderungen: Eine CPU mit 1,4 GHz im Zusammenspiel mit 1 GB Arbeitsspeicher genügen unter Windows bereits. Die Grafikkarte muss lediglich 256 MB RAM aufweisen, auf der Festplatte werden übersichtliche 1,2 GB benötigt. Mit Torchlight 3 ist bereits ein Nachfolger in Arbeit. Der von einem neuen Entwickler stammende Titel lässt sich seit Juni 2020 als Early Access bei Steam ausprobieren. Die Zustimmung fällt hier aber mit 50 Prozent deutlich geringer aus.

Torchlight 2 im Epic Games Store kostenlos herunterladen