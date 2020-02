René Resch

Beim Elektrofachhändler Saturn erhalten Sie aktuell das Samsung Galaxy S10 inklusive einem Xbox-One-X-Bundle im Telekom-Tarif zu Top-Konditionen. Das Smartphone und die Geräte erhalten Sie quasi kostenlos und Sie sparen noch knapp 90 Euro. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Top-Tarif: Samsung Galaxy S10 und Xbox-One-X-Bundle - knapp 90 Euro sparen © Saturn

Der Elektrofachhändler Saturn bieten momentan wieder einige tolle Tarif-Angebote mit Top-Smartphones an. So gibt es aktuell das Samsung Galaxy S10 inklusive Microsoft Xbox One X 1 TB – "Forza Horizon 4 Lego Speed Champion" Bundle im Netz der Telekom zu Top-Konditionen. Der Tarif-Deal ist noch bis zum 29. Februar 2020 gültig.



Das Angebot im Detail: Samsung Galaxy S10 mit 6 GB Volumen – fast 90 Euro sparen

Das Samsung Galaxy S10 erhalten Sie im Tarif „Magenta Mobil S“ im Telekom-Netz. Der Tarif beinhaltet 6 GB Highspeed-Datenvolumen, eine Telefonie- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie eine Hotspot-Flat von Freenet.



Für die Geräte zahlen Sie einmalig 29 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 29,95 Euro. Insgesamt bezahlen Sie also 787,79 Euro für die 2-jährige Vertragslaufzeit.



Samsung Galaxy S10 und Xbox-One-X-Bundle mit 6-GB-Telekom-Tarif bei Saturn

Beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt sich, dass es sich hierbei um ein richtig starkes Tarif-Angebot handelt. So bietet der günstigste Anbieter das Samsung Galaxy S10 für 599,37 Euro , das Xbox-One-X-Bundle mit 1-TB-Konsole sowie "Forza Horizon 4 Lego Speed Champion" gibt es ab 278 Euro – Gesamtwert: 877,37 Euro. Wenn Sie diese Summe nun von dem Betrag abziehen, der für die zwei Jahre Vertragsdauer fällig wird (787,79 Euro), zahlen Sie quasi nichts mehr und sparen zusätzlich fast 90 Euro (89,58 Euro). Sie bekommen dafür ein Top-Smartphone, eine Xbox One X samt Forza Horizon 4 Lego Speed Champion 6 GB Datenvolumen sowie Telefonie-, SMS- und Hotspot-Flatrate.

Alle Tarif-Deals mit Samsung-Smartphones bei Saturn

Test-Fazit: Samsung Galaxy S10 (06.03.2019)

Die Galaxy-S10-Modelle beeindrucken mit besonders hoher Leistung, mit hochwertigem Design und tollen Displays. Auch sonst steckt in den Geräten alles, was der Mobilmarkt derzeit zu bieten hat: Neben Fingerprint-Sensoren im Bildschirm, riesigen Speicherplätzen und allen aktuellen Funkstandards gibt es weiterhin eine Klinkenbuchse! Samsung Galaxy S10 und S10+ sind fast perfekte Smartphones! Wäre die Kamera bei schlechteren Lichtverhältnissen besser und die Akkulaufzeit länger. Auch wenn mithilfe der NPU der Stromverbrauch reduziert werden soll, hat zum Beispiel Huawei das Energie-Management besser im Griff. In Summe sind die S10-Geräte aktuell aber das Maß aller Dinge des Smartphone-Markts!

Video-Beschreibung einblenden Die neuen Samsung Galaxy S10-Modelle gehören zu den Top-Modellen auf dem Smartphone-Markt. Wie Sie noch mehr aus den Geräten rausholen und welche Funktionen Sie alle freischalten können, verraten wir in diesem Video.

Das Samsung Galaxy S10+ gibt es übrigens im aktuellen Saturn-Flyer noch bis zum 16. Februar 2020 ebenfalls zum absoluten Spitzenpreis:

Saturn-Deal: Galaxy S10 Plus nirgends günstiger



Anders sieht es bei den durchschnittlich erreichten Down- und Upload-Geschwindigkeiten aus: Bei der Download-Geschwindigkeit hat Telekom die Nase vor Vodafone und auf dem dritten Platz O2. In puncto Upload-Geschwindigkeit ist die Reihenfolge identisch.