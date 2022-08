Top-Spiele gratis zum Wochenende bei Epic und Steam

Panagiotis Kolokythas

Auch dieses Wochenende gibt es wieder diverse Spiele im Epic Games Store und bei Steam. Die Übersicht.

Vergrößern Bei Epic Games und Steam gibt es wieder PC-Spiele gratis. © Epic Games Store / Steam (Montage: Foundry)

Aktuell sind im Epic Games Store und bei Steam wieder diverse PC-Spiele gratis erhältlich. Da ist so ziemlich für jeden Spielgeschmack etwas dabei. Die beiden Titel im Epic Games Store landen dauerhaft in Ihrer Spielebibliothek, wenn Sie bis zum 30. August 2022, 19 Uhr bzw. 1. September 2022, 19 Uhr auf den Button "Holen" klicken.

Vergrößern Ring of Pain ist bis zum 1.9.2022, 19 Uhr gratis im Epic Games Store erhältlich © Humble Games

Epic Games Store: Ring of Pain

Ring of Pain ist bis zum 1.9.2022, 19 Uhr kostenlos erhältlich und hat einen Wert von 19,99 Euro. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Rogue-like-Karten-Crawler. "Jeder Schritt könnte dein letzter sein. Nimmst du den Schatz oder sorgst du für Sicherheit? Seltsame Gefährten bringen dir Kostbarkeiten, doch nicht ohne Haken. Entdecke die Geheimnisse in Ring of Pain!", heißt es in der Spielbeschreibung. Zu den Features gehören 16 Kern-Dungeons plus zwei verschiedenen Endingpfade. Wer sich einer höheren Herausforderung stellen möchte, kann den "Schwerer Modus" freischalten.



Epic Games Store: Destine 2 Paket - 30 Jahre Bungie

Der zweite Gratis-Inhalt bei Epic Games Store ist in dieser Woche das Add-On "Destiny 2 - 30 Jahre Bungie Paket" im Wert von 24,99 Euro. Es ist bis zum 30. August 2022, 19 Uhr kostenlos erhältlich. Mit dem Add-On wird Destiny 2 (hier ist die kostenlose Basisversion des Spiels erhältlich) ein komplett neuer Dungeon hinzugefügt. Hinzu kommen der exotische Raketenwerfer "Gjallarhorn", ein Dorn-Rüstungsset und weitere Waffen, Ausrüstungen und kosmetische Gegenstände. Mit dem Paket feiern die Spieleentwickler von Bungiue ihren 30. Geburtstag.

Vergrößern Age of Empires 4 ist an diesem Wochenende gratis bei Steam spielbar

Steam: Age of Empires IV gratis am Wochenende

Einen Leckerbissen für Echtzeitstrategiefans gibt es an diesem Wochenende bei Steam. Bis zum 29. August 2022, 19 Uhr darf der Kracher "Age of Empires IV" heruntergeladen und kostenlos gespielt werden. Wer Gefallen an dem Spiel findet, kann es für 24,99 Euro statt 49,99 Euro seiner Steam-Bibliothek hinzufügen. Hier finden Sie übrigens unseren Test zum Spiel: Age of Empires 4 im Test - die Rückkehr einer Legende.



Gog.com: Dex gratis im Gog-Sale

Zu guter Letzt lohnt sich auch noch ein Blick auf Gog.com. Dort findet aktuell noch bis zum 5. September ein großer Sale statt. Im Rahmen dieser Aktion verschenkt die Plattform das 2D-Actionrollenspiel Dex aus dem Jahre 2015. Wie bei GOG üblich, erhalten Sie das Spiel komplett ohne Kopierschutz.

