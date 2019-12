Top-Spiele gratis bei Steam und Epic am Wochenende: nur noch heute

Michael Söldner

Auf Steam lassen sich am Wochenende fünf Spiele unverbindlich ausprobieren, im Epic Store wartet sogar ein Geschenk.

Wer sich das Wochenende vor dem PC versüssen, aber keine zusätzlichen Spiele dafür anschaffen möchte, sollte dem Steam Store einen Besuch abstatten. Dort warten gleich fünf Spiele darauf, unverbindlich ausprobiert zu werden. Im Zeitraum vom 6. bis 8. Dezember lassen sich große und kleine Spiele gratis testen. Highlight ist sicherlich das im Multiplayer spielbare Rennspiel The Crew 2. Strategen greifen hingegen lieber zu Imperator: Rome, im Globalstrategiespiel treten hier unterschiedliche Nationen der Antike gegeneinander an. Abgedreht wird es hingegen in Goat of Duty. Der Arena-Shooter orientiert sich lose an Call of Duty, anstelle von Soldaten treten aber Ziegen gegeneinander an.

Das Hardcore-Survival-Spiel Miscreated setzt dem Spieler hingegen eine Zombie-Apokalypse vor, in der um das nackte Überleben gekämpft werden muss. Daneben stehen Basisbau und Nahrungsbeschaffung auf dem Plan. Das am Wochenende ebenfalls kostenlos spielbare Havocado: Ragdoll Fighter könnte Fans von Kampfspielen begeistern. Die namensgebenden Ragdoll-Figuren bekriegen sich darin mit Wasserpistolen, Kanonen und 50 weiteren Waffen. Im Epic Store wartet an diesem Wochenende sogar ein kostenloser Download, der dauerhaft behalten werden kann: In Jotun dreht sich alles um die nordische Mythologie. Als Kriegerin Thora müssen Horden an Wikingern und Monster besiegt werden.

