Top-Spiele gratis: Moonlighter und This War of Mine

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store sind derzeit zwei attraktive Spiele gratis erhältlich: Moonlighter und This War of Mine.

Vergrößern Gratis im Epic Games Store: Moonlighter und This War of Mine © IDG

Im Epic Games Store sind eine Woche lange gleich zwei neue Spiele gratis erhältlich. Dabei handelt es sich um die beiden Indie-Spiele-Perlen Moonlighter und This War of Mine. In der kommenden Woche folgen dann übrigens zwei weitere Top-Spiele: Das Grusel-Abenteuer-Spiel Alan Wake von Remedy Entertainment und das Mittelalter-Kampfspiel For Honor von Ubisoft.



Moonlighter ist hier im Epic Games Store für Windows und Mac gratis erhältlich - der Wert: 19,99 Euro. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-RPG mit Rogue-Lite-Elementen. Der Spieler stürzt sich in immer neue Abenteuer in zufällig generierten Dungeons. Der Clou: Die bei diesen Abenteuern gefundenen Gegenstände und Schätze kann der Held tagsüber in seinem Laden an andere Abenteurer verkaufen. Dabei gilt es dann die richtigen Preise zu wählen, damit die Kundschaft nicht vergrault wird. Das verdiente Geld steckt man dann in die Aufwertung der eigenen Ausrüstung. Nebenbei sorgt man auch so für den Wiederaufbau des eigenen Dorfes, wodurch neue Bewohner ins Dorf kommen und neue Geschäfte eröffnen.

Aus der Spielebeschreibung zu Moonlighter:

Vor langer Zeit wurde bei einer archäologischen Ausgrabung eine Gruppe von Toren entdeckt. Die Menschen erkannten schnell, dass diese alten Passagen zu verschiedenen Bereichen und Dimensionen führten, wo tapfere und waghalsige Abenteurer unvorstellbare Schätze finden konnten. In der Nähe der Ausgrabungsstätte wurde ein kleines Handelsdorf namens Rynoka gegründet, in dem Abenteurer in der Lage waren, sich auszuruhen und ihre hartverdienten Reichtümer zu verkaufen.

Der Trailer zum Spiel:

Zusätzlich ist auch das Strategie-Abenteuer-Spiel This War of Mine hier im Epic Games Store erhältlich - der Wert: 18,99 Euro. Ebenfalls für Windows und Mac . Dieses Spiel ist schon etwas älter, aber immer noch spielenswert. Der Spieler wird in eine von einem großen Krieg erschütterte Welt versetzt und muss zusammen mit anderen Zivilisten ums Überleben kämpfen. Dabei begibt man sich auf Plünder-Touren, um wertvolle Rohstoffe und Nahrung zu ergattern. Mit der Zeit baut man sein Versteck aus, darf Waffen, Betten und andere Gegenstände herstellen. Aber immer lauert die Gefahr, dass jemand anderes kommt, der einem alles wegnehmen will, um selbst zu überleben.

Aus der Spielebeschreibung:

In This War of Mine spielst du keinen Elitesoldaten, sondern eine Gruppe Zivilisten, die in einer belagerten Stadt ums Überleben kämpfen. Der Mangel an Lebensmittel und Medizin, und die ständige Bedrohung durch feindliche Plünderer bestimmen ihr Leben. Das Spiel zeigt den Krieg aus einer gänzlich anderen Perspektive. In This War of Mine entscheiden Tag und Nacht über den Verlauf des Spiels. Tagsüber verhindern Scharfschützen, dass du dein Versteck verlässt. Also konzentrierst du dich darauf, es instand zu halten: du baust, handelst und kümmerst dich um deine Überlebenden. Nachts gehst du mit einem deiner Zivilisten nach draußen, um an einzigartigen Orten nach Dingen zu suchen, die du zum überleben brauchst.