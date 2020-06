René Resch

Im neuen Angebote-Prospekt von Media Markt gibt es einige Kracherangebote. Darunter Notebooks, PCs, SSDs, Smartphones, Router, Konsolen und mehr.

Vergrößern Top-Preiskracher im neuen Angebote-Prospekt von Media Markt © Media Markt

Vom 16. Juni ab 20 Uhr, bis zum 28. Juni 2020 um 23:59 Uhr gibt es beim Elektrofachhändler Mediamarkt wieder neue Schnäppchenangebote aus dem neuen Angebote-Prospekt. Darunter Notebooks, PCs, SSDs, Smartphones, Speicherprodukte, Router, Konsolen und mehr.

Als Preiskracher gibt es beispielsweise das Microsoft Surface Pro 7 für den Angebotspreis von 799 Euro. Im PC-WELT-Preisvergleich bietet der günstigste Anbieter das Convertible erst für 907,80 Euro an. Sie sparen also über 100 Euro. Aber auch weitere Deals gibt es nirgends günstiger. So die Samsung Portable SSD T5 für 84 Euro (Preisvergleich: 98,88 Euro) oder die Sandisk Ultra 3D SSD mit 512 GB Speicherplatz für 64 Euro (Preisvergleich: ab 77,99 Euro).

Einige Highlights aus dem neuen Mediamarkt-Flyer haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Notebooks, Chromebooks und Convertibles

Asus Chromebook C523 (C523NA-EJ0123)

Chromebook mit 15,6 Zoll, Celeron, 4 GB RAM, 64 GB Interner Speicher, Intel HD 500

für 259 statt 309,99 Euro



Acer Aspire 3 (A315-56-3515)

Notebook mit 15,6 Zoll, Core i3, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD

für 399 statt 479,99 Euro

Microsoft Surface Pro 7

Convertible mit 12,3 Zoll, Core i5, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel Iris Plus

für 799 statt 1039 Euro

PCs

Lenovo IdeaCentre 510S

Desktop PC mit Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, GT 730, 2 GB

für 599 statt 619,99 Euro

Acer Aspire TC-886

Gaming PC mit Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, 1 TB HDD, GTX 1650, 4 GB

für 799 statt 879,99 Euro



SSDs

Sandisk Ultra 3D Solid State Drive

512 GB, SSD, 2,5 Zoll, intern

für 64 statt 71,99 Euro

Externe SSDs

Samsung Portable SSD T5

500 GB SSD, 2,5 Zoll, extern, Blau

für 84 statt 108,99 Euro



Externe HDDs

WD Elements Portable + SanDisk Cruzer Blade 32 GB

1 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Schwarz

für 49 statt 54,99 Euro

WD Elements Portable

5 TB HDD, 2,5 Zoll, extern, Schwarz

für 99 statt 116,99 Euro

WD My Book

Desktop-HDD 8 TB HDD, 3,5 Zoll, extern, Schwarz

für 139 statt 159,99 Euro

Speicherkarten

Sandisk Ultra UHS-I

Micro-SDXC Speicherkarte, 128 GB, 100 MB/s

für 17 statt 22,99 Euro

Sandisk Ultra UHS-I

Micro-SDXC Speicherkarte, 200 GB, 100 MB/s

für 25 statt 29,99 Euro

USB-Sticks

Sandisk Ultra Flair

64 GB, USB-Stick

für 9 statt 11,99 Euro

Sandisk Ultra Flair

128 GB, USB-Stick

für 18 statt 20,99 Euro

Sandisk Ultra Flair

256 GB, USB-Stick

für 33 statt 42,99 Euro

Smartphones

Huawei P30 lite

128 GB, Dual SIM

für 199 statt 229 Euro in Black - Blue - White - Crystal



Huawei P40 lite

128 GB, Dual SIM

für 259 statt 289 Euro in Black - Green



Google Pixel 3a XL

64 GB, Just Black

für 329 statt 379 Euro



Xiaomi Mi Note 10 lite

128 GB, Nebula Purple, Dual SIM

für 359 statt 399 Euro

Google Pixel 4 XL

64 GB, Just Black, Dual SIM

für 599 statt 699 Euro



Tablets

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi

Tablet, 64 GB, 10,4 Zoll

für 359 statt 379 Euro in Grey - Blue

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE

Tablet, 64 GB, 10,4 Zoll

für 399 statt 409,99 Euro in Grey - Blue

Router

AVM FRITZ!Box 7590

Router

für 198 statt 249 Euro

AVM FRITZ!Box 6890

Router mit LTE

für 304 statt 315,99 Euro



Konsolen

Sony Playstation 4 Pro-Bundle

Limited Edition The Last of Us Part II

für 399 statt 499 Euro



Software

Microsoft 365 Family

Office-Software für PC

für 59,99 statt 79,99 Euro



Das waren nur einige der Highlights des aktuellen Angebote-Prospekt. Auf der speziellen Flyer-Aktionsseite finden Sie noch viele weitere Top-Angebote zu Schnäppchenpreisen.

