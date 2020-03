René Resch

Bei Otto.de gibt es das Microsoft Surface Laptop 3 aktuell im Angebot der Woche zum Top-Preis.

Vergrößern Top-Preis: Microsoft Surface Laptop 3 bei Otto.de im Angebot der Woche © Microsoft

Der Versandhändler Otto.de hat diese Woche das Microsoft Surface Laptop 3 mit i5-CPU, 8 GB Ram und 256 GB Speicherplatz zu reduzierten Preis im Angebot. Otto bietet das Microsoft Surface Laptop 3 zum Schnäppchenpreis von nur 1249 Euro an, im PC-WELT-Preisvergleich bietet der nächstgünstigere Anbieter das gleiche Laptop zu einem Preis ab 1335,04 Euro an - Sie sparen bei dem Angebot also mindestens 85 Euro - günstiger erhalten Sie das Surface Laptop 3 aktuell nirgends.

Zudem gibt es bei Otto.de aktuell einen 20 Euro Neukunden-Bonus durch den Code 80839 (Mindestbestellwert: 50 Euro) den Sie bei der Bestellung aktivieren können. Und mit einer Newletter-Anmeldung erhalten Sie einen weiteren Code für zusätzliche 5 Prozent Rabatt, dazu müssen Sie sich hier registrieren. Im besten Fall lassen sich so nochmals rund 80 Euro auf das Angebot sparen.



Microsoft Surface Laptop 3 13,5“

8 GB RAM, 256 GB SSD, Intel Core i5, Iris Plus

für 1249 statt 1449 Euro bei Otto.de kaufen



Test-Fazit: Microsoft Surface Laptop 3 (05.02.2020) Test: Microsoft Surface Laptop 3 (13,5 Zoll)

Das Microsoft Surface Laptop 3 ist eines der elegantesten Notebooks für unterwegs. Die Optik geht dabei nur auf Kosten der Schnittstellen-Ausstattung: Zwar ist jetzt Typ-C an Bord - um eine Docking-Station kommen Produktivarbeiter aber nicht herum. Vor allem bei der Rechenleistung müssen Sie aber keine Kompromisse machen, auch Akkulaufzeit und Bildschirmqualität überzeugen. Besitzer des Vorgängermodells sollten aber nur umsteigen, wenn sie den Leistungszuwachs unbedingt benötigen.

Surface-Angebote bei Mediamarkt

Auch bei Mediamarkt können Sie auf Surface-Produkte momentan deutlich sparen. Für diese Angebote besuchen Sie einfach folgende Links:

Über 500 Euro sparen: Microsoft Surface Book 2 zum Deal-Preis

Mediamarkt-Deal: Surface kaufen, Type-Cover kostenlos dazu erhalten

Gaming-Laptops bei Otto.de im Angebot

Neben dem Surface Laptop 3 hat Otto.de auch weitere Notebooks zu reduzierten Preisen im Angebot. So gibt es aktuell Gaming-Laptops zu Preisen ab 666 Euro:



Gaming-Laptops ab 666 Euro: Aktions-Angebot bei Otto.de



