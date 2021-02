Top-Netflix-Film gratis auf Youtube - für 48 Stunden

Panagiotis Kolokythas

Das Netflix Original "The Trial of the Chicago 7" ist für kurze Zeit auf Youtube verfügbar. Ein sehenswerter Film.

Vergrößern Netflix Original Film "The Trail of the Chicago 7" ist aktuell gratis auf Youtube erhältlich © Netflix

Der im Oktober 2020 erschienene äußerst sehenswerte Netflix Original Film "The Trial of the Chicago 7" (IMDB-Wertung: 7.8) ist für 48 Stunden in kompletter Länge kostenlos auf Youtube erhältlich. Das Justiz-Drama von Aaron Sorkin (Regie und Buch) wird über den Netflix-Youtube-Kanal allen Nutzern verfügbar gemacht. Mit der Aktion will Netflix laut eigenen Angaben an den "Jahrestag des monumentalen Prozesses gegen Tom Hayden, Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Rennie Davis, David Dellinger, John Froines und Lee Weiner" erinnern. Der Netflix-Film ist auf Youtube in 1080p in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Der Film erzählt die Geschichte der "Chicago Seven": Was als friedlicher Protest auf dem Parteitag der Demokraten in Chicago im Jahr 1968 begannt, entwickelte sich zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit der Polizei und der Nationalgarde. Anschließend wurden die sieben Organisatoren des Protests wegen Anstiftung zum Aufruhr angeklagt und es folgte ein Prozess, der als einer der berüchtigtsten der US-Justizgeschichte gilt.

Netflix fordert im Zusammenhang mit der Aktion dazu auf: "Unterstützen Sie den anhaltenden Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit, Gleichberechtigung und Wahrheit."