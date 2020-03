Top-Monitore fürs Home-Office oder zum Gamen während der Corona-Krise

Sebastian Schenzinger

Die Corona-Krise hat Deutschland fest im Griff. Damit Sie auch von zu Hause aus sinnvoll arbeiten können, haben wir die besten Home-Office-Monitore für Sie herausgesucht. Obendrauf gibt es gegen die Langeweile auch noch Kaufempfehlungen für Gaming-Monitore.

Vergrößern Ein guter Monitor kann nicht nur das Arbeiten erleichtern, sondern auch für ein ganz anderes Spielerlebnis sorgen. © ASUS, ViewSonic

Die meisten Menschen in Deutschland sind auf Grund der Coronakrise mittlerweile im Home Office beziehungsweise im Zwangsurlaub angekommen. Dabei blieb oftmals keine Zeit, um sich für die Arbeit in den eigenen vier Wänden technisch vorzubereiten. Wenn Sie also derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Home-Office-Monitor sind, haben wir geeignete Modelle für Sie herausgesucht. Und wenn Sie nicht von zu Hause aus arbeiten müssen, sondern einfach nur nach einem Mittel gegen die Langeweile suchen, dann ist vielleicht ein Gaming-Monitor genau das richtige für Sie.

Gute Monitore zum Arbeiten aus dem Home Office

Bei einem Office-Monitor sollten Sie vor allem viel Wert auf die Ergonomiefunktionen (neigbar, höhenverstellbar, Pivot) und eine gute Blickwinkelstabilität (IPS oder VA-Panel) legen. Gerade wenn Sie oftmals lange Texte lesen oder bearbeiten müssen, eignet sich ein Monitor, den Sie im Porträtmodus nutzen können hervorragend (Pivot). Damit die Augen von den vielen Stunden vor dem Monitor nicht so schnell ermüden, sollten Sie bei dem Panel auf die Merkmale "Blaulichtfilter" und "flicker-free" achten.

Ob Sie sich für einen Monitor im 16:9, 16:10 oder 21:9 Format entscheiden, ist natürlich Geschmackssache - gerade das 16:10 Format eignet sich für das Home-Office jedoch sehr gut, da mehr Platz in der Höhe verfügbar ist. Für eine gute Lesbarkeit der Schrift empfehlen wir ein mindestens 23-Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Ab einer Größe von 27-Zoll sollten Sie zu einem Monitor mit WQHD (2560 x 1440) greifen. Im folgenden bekommen Sie von uns vier unterschiedliche Monitorempfehlungen:

BenQ BL2480T: Displaygröße: 23,8"

Auflösung: 1920 x 1080 (FHD)

Paneltyp: IPS

Hintergrundbeleuchtung: flicker-free und Blaulichtfilter

Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

ViewSonic VP2458:

Displaygröße: 23,8"

Auflösung: 1920 x 1080 (FHD)

Paneltyp: IPS

Hintergrundbeleuchtung: flicker-free und Blaulichtfilter

Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

BenQ BL2581T:

Displaygröße: 25"

Auflösung: 1920 x 1200 (WUXGA)

Paneltyp; IPS

Hintergrundbeleuchtung: flicker-free und Blaulichtfilter

Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

ViewSonic VX3276-2K-mhd:

Displaygröße: 31,5"

Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)

Paneltyp: IPS

Hintergrundbeleuchtung: flicker-free und Blaulichtfilter

Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

Ergonomie: neigbar

Gute Gaming-Monitore, um die Langeweile zu vertreiben

Beim Gaming kommt es bei der Auswahl des Monitors auf ganz andere Faktoren wie die Reaktionszeit, den Input-Lag oder eine hohe Bildwiederholfrequenz an. Damit sich die berechneten Bilder der Grafikkarte mit der Bildwiederholrate des Monitors synchronisieren lassen, sollten Sie auf die Keywörter "FreeSync" beziehungsweise "G-Sync" achten - eine entsprechende Grafikkarte von AMD respektive Nvidia ist hierfür Grundvoraussetzung. Von der GPU hängt auch sehr stark die Auflösung ab, welche Sie für Ihren Gaming-Monitor wählen sollten.

Gerade bei kompetitiven Spielen wie Online-Shootern (CS:GO), Battle-Royale-Titeln (CoD Warzone) oder MOBAs (LoL) ist eine niedrigere Auflösung oftmals empfehlenswerter, um eine möglichst hohe FPS-Zahl im Spiel zu erhalten. Features wie eine Curved-Monitor oder Display mit HDR-Unterstützung können für ein noch immersiveres Spielerlebnis sorgen - erstere sind jedoch Geschmackssache und letztere aktuell noch sehr teuer. Wir haben für Sie sechs Monitore mit den Auflösung Full-HD, WQHD und UHD mit FreeSync beziehungsweise G-Sync herausgesucht:



AOC C24G1:

Displaygröße: 23,6"

Auflösung: 1920 x 1080 (FHD)

Reaktionszeit: 4ms (GtG)

Paneltyp: VA

Form: gebogen (1500R)

Bildwiederholfrequenz: 144 Hz

Variable Synchronisierung: AMD FreeSync

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar

HDR: nein

Acer Predator XB1 XB241:

Displaygröße: 24"

Auflösung: 1920 x 1080 (FHD)

Reaktionszeit: 1ms (GtG)

Paneltyp: TN

Form: gerade

Bildwiederholfrequenz: 144 Hz

Variable Synchronisierung: Nvidia G-Sync

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

HDR: nein

iiyama G-Master GB2760QSU:

Displaygröße: 27"

Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)

Reaktionszeit: 1ms (GtG)

Paneltyp: TN

Form: gerade

Bildwiederholfrequenz: 144 Hz

Variable Synchronisierung: AMD Free-Sync

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

HDR: nein

Acer Predator XB1 XB271HUA:

Displaygröße: 27"

Auflösung: 2560 x 1440 (WQHD)

Reaktionszeit: 1ms (GtG)

Paneltyp: TN

Form: gerade

Bildwiederholfrequenz: 144 Hz (165 Hz OC)

Variable Synchronisierung: Nvidia G-Sync

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

HDR: nein

Acer Nitro XV3 XV273KP:

Displaygröße: 27"

Auflösung: 3840 x 2160 (UHD)

Reaktionszeit: 4ms (GtG)

Paneltyp: IPS

Form: gerade

Bildwiederholfrequenz: 144 Hz

Variable Synchronisierung: AMD FreeSync

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar

HDR: HDR400

ASUS ROG Swift PG27UQ:

Displaygröße: 27"

Auflösung: 3840 x 2160 (UHD)

Reaktionszeit: 4ms (GtG)

Paneltyp: IPS

Form: gerade

Bildwiederholfrequenz: 120 Hz (144 Hz OC)

Variable Synchronisierung: Nvidia G-Sync

Ergonomie: höhenverstellbar, neigbar, drehbar, Pivot

HDR: HDR1000

