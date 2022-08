Top Gun Maverick: Jetzt online streamen

Kris Wallburg

Der zweite Top-Gun-Film läuft zwar noch in einigen Kinos, Sie können ihn aber auch schon online kaufen und streamen.

Vergrößern Sie können Top Gun: Maverick jetzt online kaufen und streamen. © Paramount

36 Jahre mussten Fans auf eine Fortsetzung warten, im Mai 2022 war es so weit. Top Gun: Maverick , die Fortsetzung des Originals von 1986, kam in die Kinos. Und wer den Film lieber Zuhause sehen möchte, hat nun die Chance, denn das Kaufen und Streamen ist jetzt über diverse Anbieter möglich.

Top Gun: Maverick – hier streamen

Nachfolgend alle Anbieter, bei denen Top Gun: Maverick derzeit gestreamt werden kann:

Das Leihen des Films ist derzeit noch nicht möglich, auf der Website ist aber zu lesen, dass der Verleih am 22. September starten soll.

In Top Gun: Maverick kehrt Tom Cruise zurück in die Rolle des Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell, der inzwischen zum Captain aufgestiegen ist. Der Vorgänger, Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel , war einer der erfolgreichsten Filme der achtziger Jahre. Der aufwendig produzierte Nachfolger hat 170 Millionen US-Dollar in der Produktion verschlungen und alleine in den Kinos über 1,3 Milliarden US-Dollar wieder eingespielt. Der Film ist in enger Zusammenarbeit mit der US-Navy und dem US-Verteidigungsministerium entstanden.