Top Gun 2: Erster Trailer wird zum Youtube-Hit

Paramount Pictures hat den ersten Trailer zu Top Gun: Maverick vorgestellt. Die Youtube-Gemeinde ist begeistert.

Vergrößern Szene aus Top Gun: Maverick - der Film kommt im Juli 2020 in die Kinos © Youtube / Paramount Pictures

Tom Cruise kehrt als Pete „Maverick“ Mitchell zurück. Auf der San Diego Comic-Con hat Paramount Pictures nun einen ersten Trailer zu „Top Gun: Maverick“ veröffentlicht, der im Juli 2020 in die Kinos kommt.

Top Gun erschien 1986 und wurde zum Kult-Film, für die Film-Musik (von Giorgio Moroder) und den Titel-Song (Take My Breath Away) gab es Oscars. Die Handlung von Top Gun 2 setzt 34 Jahre später an: Maverick (Tom Cruise) ist mittlerweile ein Fluglehrer bei der Top-Gun-Einheit und unterrichtet den Sohn seines verstorbenen Partners Nick „Goose“ Bradshaw. Hier der Trailer:

Auf Youtube wird die Veröffentlichung des Trailers zu „Top Gun: Maverick“ gefeiert: Über 6,8 Millionen Mal wurde der Clip bereits in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung angeschaut. Mit weit über 100.000 Likes gegenüber unter 3.000 Dislikes fällt das Votum positiv aus. Immer wieder erstaunlich ist zu sehen, wie gut sich Tom Cruise trotz all der vielen vergangenen Jahre gehalten hat.

Regisseur von „Top Gun: Maverick“ ist Joseph Kosinski, der mit Tom Cruise bereits im Jahre 2013 den Film Oblivion gedreht hatte. Zur weiteren Besetzung gehören Jennifer Connelly (zuletzt in Alita: Battle Angel), Jon Hamm (Baby Driver) und Van Kilmer. Letzterer war auch im ersten Top Gun als „Iceman“ mit dabei.