Top: Galaxy S21 FE kostet tatsächlich nur 5,99 Euro mit O2-Tarif

Michael Rupp

Super-Display, Top-Performance und geschmeidiges Display bis 120 Hertz: Das Galaxy S21 in der Fan-Edition ist ein Volltreffer. O2 haut das S21 FE 5G beim Abschluss eines 20-GB-Tarifs derzeit praktisch für 5,99 Euro raus.

Vergrößern Die Fan-Edition des Samsung Galaxy S21 bietet O2 aktuell im Rabatt-Bundle an. © Samsung / Telefónica

Sie hätten gerne ein Samsung Galaxy S22, haben aber keine Lust, so viel Geld auszugeben? Dann nehmen Sie doch die Fan-Edition des Samsung Galaxy S21. O2 bietet das S21 FE 5G im Rahmen der Samsung-Weeks zu Sonderkonditionen an. Im Paket mit Buds-2-Kopfhörern und 20-GB-Tarif zahlen Sie effektiv nur 5,99 für das Samsung-Smartphone. Wählen Sie das größere Paket mit Galaxy Watch 4 Classic, Buds 2 und 40 GB Highspeed-Tarif , bezahlen Sie nur 252 Euro effektiv.



Galaxy S21 FE mit Buds 2 und 20-GB-Tarif für 29,99 Euro mtl.

Galaxy S21 FE mit Buds 2, Watch 4 Classic und 40-GB-Tarif für 41,99 Euro mtl.



Was steckt hinter dem neuen O2-Sonderangebot?

Für das Galaxy S21 FE 5G samt In-Ear-Kopfhörer verlangt O2 mit Free-M-Tarif und 20 GB LTE-Datenvolumen 29,99 Euro im Monat. Einzeln abgeschlossen kostet Sie der Tarif genauso 29,99 Euro. Das S21 FE im Free-M-Boost-Tarif mit 40 GB plus Smartwatch und In-Ears kostet 41,99 Euro monatlich im Vergleich zu 34,99 Euro für den Solotarif.

Achtung: Die Ratenlaufzeit beträgt in beiden Bundle-Varianten 36 Monate!

Die Effektivrechnung: Das S21 FE gibt es kostenlos zum Tarif!

S21 FE mit Free-M-Tarif und Buds 2: 36 Monate x 29,99 Euro = 1.079,64 Euro. Minus Free-M-Tarif solo 36 Monate x 29,99 Euro = 1.079,64 Euro. Effektiv gibt es das S21 somit zum Nulltarif.

S21 FE mit Free-M-Boost-Tarif, Buds 2 und Galaxy Watch 4 Classic: 36 Monate x 41,99 Euro = 1.511,64 Euro. Minus Free-M-Boost-Tarif solo 36 Monate x 34,99 Euro = 1.259,64 Euro. Effektiv gibt es das S21 FE mit Uhr und Kopfhörern für 252 Euro.

Das sind die Bundle-Zugaben wert: Die Buds-2-Kopfhörer einzeln kosten laut PC-WELT-Preisvergleich 78,99 Euro beim günstigsten Anbieter . Für die Galaxy Watch 4 Classic zahlen Sie im günstigsten Fall 179 Euro. Macht einen Hardware-Bonus von rund 260 Euro.

An Einmalkosten fallen 5,99 Euro für das Handy plus Versand und 39,99 Euro Anschlusspreis an. Im Free-M-Boost-Tarif entfällt der Anschlusspreis.

Galaxy S21 FE mit Buds 2 und 20-GB-Tarif für 29,99 Euro mtl.

Galaxy S21 FE mit Buds 2, Watch 4 Classic und 40-GB-Tarif für 41,99 Euro mtl.

Was spricht für das Galaxy S21 FE 5G?

Das Kürzel FE steht für Fan-Edition und soll Käufer auf eine in Details verbesserte Variante des S21-5G-Standardmodells hinweisen. Hier die Kaufargumente:



Günstiger Preis: Der Listenpreis für das S21 FE mit 128 GB liegt bei 749 Euro. Für das S22 mit 128 GB verlangt Samsung 849 Euro (UVP).

Aktuelle Supersparaktion: Der O2-Deal drückt den Effektivpreis für das S21 FE mit 20-GB-Tarif auf 0 Euro.

XXL-Display: Für ein Kompakthandy großzügige 6,4 Zoll Bildschirmdiagonale.

Kein Ruckeln: Bis zu 120-Hz-Bildwiederholfrequenz für flüssiges Scrollen.

Starke Fotoqualität: Dreifachkamera mit Tele- (f/2.4, 8 Megapixel), Weitwinkel- (f/1.8, 12 Megapixel) und Ultraweitwinkel-Linse (f/2.2, 12 Megapixel).

Was unterscheidet das S21 FE vom S22?

Ob S-Klasse-Modell S21 FE 5G, S22 oder S21 5G: D as Grunddesign ist praktisch identisch . Optisch unterscheiden sich die Modelle hauptsächlich durch ihre mehr oder minder stark abgerundeten Gehäuse, die Displaygröße und die Abmessungen. Das S21 FE und das S22 stammen aus dem Modelljahr 2022 und wurden im Abstand weniger Wochen veröffentlicht.

Vergrößern Galaxy S22 gegen S21 FE © Samsung

Beim S21 FE ist der Bildschirm 6,4 Zoll groß – gegenüber 6,2 Zoll beim S21 5G und 6,1 Zoll beim Flaggschiff S22. Das Gehäuse des FE-Modells ist minimal größer und mit 177 Gramm ein wenig schwerer. Trotzdem ist es angenehm kompakt und liegt gut in der Hand. Den Platz nutzt Samsung für einen stärkeren Akku (4.500 mAh gegenüber 4.000-mAh beim S21 5G). Pluspunkt für Sie: Die Fan-Edition hält länger durch.

Hier erfahren Sie mehr zur Technik im S21 FE 5G

Galaxy S21 FE mit Buds 2 und 20-GB-Tarif für 29,99 Euro mtl.

Galaxy S21 FE mit Buds 2, Watch 4 Classic und 40-GB-Tarif für 41,99 Euro mtl.